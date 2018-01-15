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Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 10:19 | Son Güncelleme 3 saat önce

Türkiye'nin Afrin operasyonundan korkan YPG'liler, ABD'nin izniyle yerleştikleri ilçede paniğe kapıldı. Teröristlerin Menbiç'te dükkanları da açtırmadığı bildiriliyor.

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

Suriye'de Türkiye'nin Afrin'e operasyonu bekleniyor. Ankara'nın en yetkili ağızdan Afrin'e harekâtın kısa sürede başlayacağını açıklaması, ABD'nin himayesindeki teröristlerde paniğe yol açtı.

GÖSTERİYE ZORLA OKULDAN ÇOCUK GETİRMİŞLER

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler, dün üç yıl önce yerleştikleri Menbic'te Türkiye karşıtı bir gösteri düzenledi. YPG yöneticilerinin de yer aldığı gösteride zorla getirilen okul çocukları dikkat çekti.

Teröristlerin ilçede dükkanları açtırmadığı da gelen bilgiler arasında.

ABD'nin Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin YPG'liyi görevlendireceğini açıklaması, bölgede deprem etkisi yarattı.

ANKARA, SURİYE SINIRINA YIĞINAK YAPIYOR

Girişime en sert şekilde tepki gösteren Ankara, halihazırda Suriye sınırına yığınak yapıyor. Irak sınırındaki zırhlı araçlar, batıya kaydırılıyor.

Afrin operasyonuna katılacak birlikler Hatay ve Kilis'te hazır beklerken, bir yandan da terör hedeflerine top atışları yapılıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Hatay Kırıkhan'daki sınır birliklerinin Afrin'deki terör mevzilerine yoğun top atışıyla dövdüğü görülüyor.

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'yla IŞİD'liler ve YPG'lilerden temizlediği Cerablus-Azez hattındaki güçler de, operasyon emri bekliyor. Afrin'in doğusunda yer alan Azez, kente hayli yakın bir konumda.

ABD'nin başını çektiği koalisyon tarafından yönetilen Menbiç operasyonu, 2016 yazında IŞİD teröristlerini ilçeden çıkarırken YPG'li teröristleri de bölgeye yerleştirdi. ABD, Türkiye'ye defalarca YPG'lilerin operasyondan sonra Fırat Nehri'nin doğusuna döneceği yalanını söyledi.

Hemen ardından Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı'na girişmesi, bölgedeki dengeleri değiştirdi. Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, Cerablus'tan Suriye'ye girdi. Doğuda Cerablus'tan batıda Azez'e kadar olan hat kontrol edildi, güneydeki El Bab 2017'nin ilk haftalarında teröristlerden geri alındı.

PYD/PKK Afrin'den sivillere saldırdı

Ankara söz konusu hamlesiyle güney sınırındaki terör koridorunu bölmüş oldu. Halihazırda yalnızca Suriye'nin en kuzeybatı ucundaki Afrin ve çevresinde YPG'liler var ve beklenen operasyon teröristleri bölgeden tamamen çıkaracak.

TSK mevzileri bombardıman yağmuruna tuttu!
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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye YPG Menbiç Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
AFRİN harekatı Yunan tohumları ile Şah İsmailin Piçlerinin çok zoruna gitmiş Ordu harbe girerken bile yaptıkları Alçakça yorumlardan belli ediyorlar kendilerini Herzaman Bu Milleti Sırtından Vurmuşlardı Ve herzamanda aynı Kalleşliği yapmaya hazırdırlar
Boşa geçirdiğimiz her dakika aleyhimize.. Maalesef Coniler Daha fazla şımarırken , teröristlerden oluşan çapulcu sürüsüde devlet kurma çabaları da artmaktadır.AFRİNE girmek için halen niçin beklemekteyiz? Dün Amerika yapımı füzeyle bir ŞEHİT verdik.ÜÇ de yaralımız var
Katil pkk pyd
Bombalar başınıza düştüğün de kaçacak yer arayacaksınız ! Korkmak ta haklısınız karşınız da TÜRKİYE var sizi milli bombalar ile darmaduman edeceğiz yazık olacak ama bu siz hak ettiniz!
Benim anlamadığım birşey var.Bütün askeri haraketlerde önce uçakla hedefler vurulur sonra kara haraketi yapılır.Ne uçak var ne hava kuvvetleri konuşuyor.Garip bir durum.Oya tahvilli anlaşmalı döğüş bence.Olan gariban aile çocuklarına yoksullara olacak.
@cengiz_caner_1959 vaovv çok film izliyorsun herhalde, bütün diyerek bu kesinlik, genelleme nereden geliyor? belki siviller var ..!
@cengiz_caner_1959 orada uçurabileceğiniz teknolojisi size ait uçak varmı
@cengiz_caner_1959 kendini fazla zorlama istersen... zaten bu işlerden "anlamadığını" söylemişsin.
BLA BLA BLA.....
bu milletin yarısı balık hafızalı.abd,akp ortaklığı tam anlamıyla vızır vızır işliyor.hesapta sözde deaş örgütünden kobanide ki kürtleri korumak için ülkede mevzilenen dağlarda ki teroristlweri silahlarıyla davulla zırnayla sınırlarımızdan abd nin emriyle buraya bizzat akp hükümeti yerleştirmiştir.şimsi o yerleştirdiğimiz teroristlerle savaş hazırlığına giriyoruz.en son abd nin cumbabadan ne istediğini kimse bilmiyor ama patlak verecektir.sınır komşularını bahanelerle iç savaşa sürükleyen bir ülke de yakın bir gelecekte aynı senaryoyu yaşayacaktır.
@kaancumhur bıdı bıdı bıdı
ORADA SOKAKLARDA YÜRÜYÜP YPG YE PKK YA DESTEK VEREN MİLLİYETİ BELİRSİZ ŞAHIŞLAR TÜRKİYE OLMASA YÜZÜNÜZE BAKAN OLMAZ KENDİNİZE GELİN BIRAKIN UŞAKLIK YAPMAYI
ALAVERE-DALAVERE...YAHU ARKADAŞ TÜRK ASKERİNİN ELİN YABANCI TOPRAKLARINDA İŞİ NE ?? MEHMETÇİK SINIR ÖTESİNDEN GERİ DÖNMEK ZORUNDADIR.. SURİYE, IRAK, İRAN, MISIR, ÜRDÜN '' BATAKLIKTIR ''! TÜRK ASKERİ YUNANİSTAN'IN İŞGAL ETTİĞİ ADALARI YUNAN'DAN TEMİZLEMEK MECBURİYETİNDEDİR.
@varolureten_2016 orası misakı milli sınırları içerisindedir. Tarih oku, huzur bul ve Boş konuşma.
içimiz hainlerle dolu. yorumlarda bile abd ye tapıyorlar.Tayip hastalığına tutulanlar : kurtulun bu hastalıkdan.
@smile101 Egedeki 18 adayı yunana veren abd.mi, ülkeyi düşmana peşkeş çekenin eteğinden düşün, insan ve vatandaş olduğunuzu hatırlayın, yarın çok geç olabilir, işide silah vermeyin derken bugünlere geleceğimizi biz biliyorduk, siz yine aynı tuzu yalıyordunuz
@smile101 vatan millet Sakarya devam Bilal gemicikler para
yarın onlarda savaştan kaçanlar olarak ülkeme gelirlerse şaşırmayın
ABD ORTADOĞUDAN DEFOL
SURİYE'YE ASKERİ HAREKETE NEDEN? ÖNCELİKLE KANDİL, RAKKA, KOBANİ'YE DEĞİLDE AFRİN MÜMBİÇ'E. İÇİMİZE DÜŞMAN EN ÇOK BURALARDAN GELİYOR, GİRİYOR.. KEZA GÖÇLERDE BU KESİMLERDEN. 1915 YUILIN'DA TEHCİR ZAMANI OSMANLI TÜRK ASKERLERİNİN BAHSİNİ ETTİĞİM YERLERE ERMENİLERİ YERLEŞTİRMİŞLERDİ. GELEN GÖÇLERİN BU YERLERDEN OLMASI ÇOK DÜŞÜNDÜRÜCÜ. HDP'NİN BİR ZAMAN KOBANİ İÇİN NEDEN YIRTINDIĞINI UNUTMAMAK LAZIM. BOŞUNA YIRTINMIYORLARDI. ÇÜNKÜ ORADA YAŞAYANLAR KENDİNDEN OLAN ERMENİLER. YANİ ANLAYACAĞINI TERÖRİSTLER BURALARDAN ÇIKIYOR. GEÇMİŞİN KUYRUK ACILARI VAR. ABD BÜYÜK ERMENİSTAN PROJESİNİ DEVREYE SOKTU.
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