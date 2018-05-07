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Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın Suriye sahasını İsrail'e saldırı için kullanması durumunda, İsrail'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı öldürerek rejimini yıkabileceğini söyledi.

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın Suriye sahasını İsrail'e saldırı için kullanması durumunda, İsrail'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı öldürererek rejimini yıkabileceğini söyledi.
İsrail merkezli Ynet haber sitesine konuşan Steinitz, "İsrail şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa müdahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İran'ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı, haberi 'İsrail Esad'ı öldürebilir ve rejimini devirebilir' ifadesiyle servis etti.

İran ve İsrail arasında son günlerde karşılıklı çok sert açıklamalar yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad israil Suriye İRAN

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İsrail in Dostu, AKP Hükumeti de buna destek verir..! Bölgede Şii Sünni savaşı başlatmak için iyi bir sebep olur. ABD, Suriye de Müslümanı, Müslümana öldürtmeye devam edecek..! ÇANAKKALE RUHUMUZU, KUVAYİ MİLLİYE RUHUMUZU KORUMALIYIZ
Biri katil devlet diğeri zalim ..ikinizinde canı cehenneme... !!
ekonomiyi firlatmak icin yalandan soylem olan turkiyeye olacak gene paraniz varsa dolar alin yakin zmnda 4.5 olur
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