Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İran'ın Suriye sahasını İsrail'e saldırı için kullanması durumunda, İsrail'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı öldürererek rejimini yıkabileceğini söyledi.

İsrail merkezli Ynet haber sitesine konuşan Steinitz, "İsrail şimdiye kadar Suriye'deki iç savaşa müdahil olmadı. Eğer Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İran'ın Suriye sahasında operasyon düzenlemesine izin vermeye devam ederse, İsrail onu tasfiye edecek ve rejimini devirecek" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı, haberi 'İsrail Esad'ı öldürebilir ve rejimini devirebilir' ifadesiyle servis etti.

İran ve İsrail arasında son günlerde karşılıklı çok sert açıklamalar yapılıyor.

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