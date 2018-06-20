Beklenen rapor sonunda açıklandı! Her satırında şoke olacaksınız

Avrupa polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKK'nın, silah tedariki ve üye toplamak için Avrupa'yı lojistik üs olarak kullandığını bildirdi. Avrupa polis teşkilatı Europol'un "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2018 Raporu" açıklandı. Raporda, PKK terör örgütünün, Avrupa'daki Kürt diasporasını çatışmayı yurt dışına taşımak için araç olarak kullandığı belirtildi.

Raporda, "PKK, Avrupa'yı silah tedariki ve üye toplamak için lojistik üs olarak kullanıyor." ifadesi yer aldı. PKK'nın sistematik olarak ve zorla faaliyetlerini finanse etmek için AB genelinde haraç toplamaya devam ettiği aktarılan raporda, PKK'nın finansman sağlamak için AB'de paravan şirketler kullandığı kaydedildi.

Öte yandan, terör örgütünün maddi kazanç sağlamak için suçla bağlantılı faaliyetlerde de bulunduğu rapor edildi.

"GENÇLER BEYİN YIKAMA KAPLARINA GÖNDERİLİYOR"



PKK'nın Fransa'da "Komalen Ciwan" adlı kuruluşla gençleri terör örgütüne çektiği aktarılan raporda, "Örgüte üye olan gençler, üst düzey PKK üyelerinin kontrolü altında ailelerinden uzak yerlerde 'beyin yıkama kamplarına' gönderiliyor. Bunun ardından gençlere Ermenistan, İran ve Irak'ta bulunan askeri kamplarda savaş teknikleri öğretiliyor." ifadesi yer aldı.