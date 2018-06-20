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Beklenen rapor sonunda açıklandı! Her satırında şoke olacaksınız

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

Avrupa polis teşkilatı Europol'un "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2018 Raporu" açıklandı. Raporda, PKK terör örgütünün, Avrupa'daki Kürt diasporasını çatışmayı yurt dışına taşımak için araç olarak kullandığı belirtildi.

Beklenen rapor sonunda açıklandı! Her satırında şoke olacaksınız

Avrupa polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKK'nın, silah tedariki ve üye toplamak için Avrupa'yı lojistik üs olarak kullandığını bildirdi. Avrupa polis teşkilatı Europol'un "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2018 Raporu" açıklandı. Raporda, PKK terör örgütünün, Avrupa'daki Kürt diasporasını çatışmayı yurt dışına taşımak için araç olarak kullandığı belirtildi.

Raporda, "PKK, Avrupa'yı silah tedariki ve üye toplamak için lojistik üs olarak kullanıyor." ifadesi yer aldı. PKK'nın sistematik olarak ve zorla faaliyetlerini finanse etmek için AB genelinde haraç toplamaya devam ettiği aktarılan raporda, PKK'nın finansman sağlamak için AB'de paravan şirketler kullandığı kaydedildi.

Öte yandan, terör örgütünün maddi kazanç sağlamak için suçla bağlantılı faaliyetlerde de bulunduğu rapor edildi.

"GENÇLER BEYİN YIKAMA KAPLARINA GÖNDERİLİYOR"

PKK'nın Fransa'da "Komalen Ciwan" adlı kuruluşla gençleri terör örgütüne çektiği aktarılan raporda, "Örgüte üye olan gençler, üst düzey PKK üyelerinin kontrolü altında ailelerinden uzak yerlerde 'beyin yıkama kamplarına' gönderiliyor. Bunun ardından gençlere Ermenistan, İran ve Irak'ta bulunan askeri kamplarda savaş teknikleri öğretiliyor." ifadesi yer aldı.

FRANSA'DA 6 MİLYON AVRO TOPLANDI

Raporda, Fransa, Almanya ve Hollanda'da PKK üyelerinin, terörist bir örgüte üye olma, terörü finanse etme, kara para aklama ve örgüte üye kazandırma gibi farklı suçlardan hüküm giydiği aktarıldı.

Terör örgütü üyesi 8 kişinin teröre finansman sağlamaktan suçlu bulunduğu Fransa'da, PKK'nın 2017 yılında yaklaşık 6 milyon avroya yakın para topladığı bildirildi.

"DHKP-C TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA AKTİF"

DHKP-C'nin Türkiye'de ve Avrupa'da aktif olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, terör örgütünün AB'de hiç saldırı gerçekleştirmediği ancak bazı AB ülkelerinde Türkiye'deki operasyonlara mali ve lojistik destek sağlayan bir ağı muhafaza ettiği kaydedildi.

AA

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