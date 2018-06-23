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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2018 22:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'a en yakın isimlerden biri olan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Virginia'daki restorandan "Trump için çalıştığı gerekçesiyle" kovuldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Sözcü Sanders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam Lexington Virginia'da gittiğim Red Hen'in sahibi, ABD Başkanı için çalıştığım gerekçesiyle restorandan ayrılmamı istedi. Bu eylemi, benden ziyade kendisini anlatıyor. Aynı fikirde olmadıklarım da dahil tüm insanlara elimden geldiğince iyi davranmaya çalışırım. Böyle yapmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

BABASI SAHİP ÇIKTI: BAĞNAZLIK

Başkent Washington'a yaklaşık 3 saat mesafede yer alan restoranın sahibi ise gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.

Sanders'ın babası ve eski senatör Mike Huckabee, olayı "bağnazlık" olarak nitelendirdi.

GÖÇMEN ÇOCUKLARLA İLGİLİ UYGULAMASI NEDENİYLE ELEŞTİRİLİYOR

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray, son günlerde özellikle "ABD'ye yasa dışı gelirken yakalanan göçmen ailelerin çocuklarının, ebeveynlerinden ayrı bir merkezde tutulması" uygulamasından dolayı şiddetle eleştiriliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de salı akşamı Washington'da gittiği bir Meksika restoranında protesto edilmişti.

Trump, söz konusu uygulamayı, bir başkanlık kararnamesiyle sonlandırsa da kamuoyunda tartışma ve tepkiler halen devam ediyor.

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