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Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2018 07:43 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı hava savunma sisteminin Husiler tarafından fırlatılan balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne füze saldırısı

Yemen'de konuşlanan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı birlikler Husiler'in hedefi oldu. Sirenlerinin çalındığı kentte Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı hava savunma sisteminin Husiler tarafından fırlatılan balistik füzeyi düşürdüğü bildirildi.

Yemen Hükümet Güçlerine bağlı "Maha Tugayları" Komutanı Ömer Dovbel yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Maha kentindeki BAE'nin konuşlandığı liman bölgesine yönelik fırlatılan balistik füzenin havada imha edildiğini söyledi.

Dovbel, Patriyot savunma sistemleri tarafından düşürülen balistik füzelerin kentin liman bölgesindeki BAE kamplarını hedef aldığını belirtti.

HAVADAYKEN İMHA EDİLDİ

Havadayken imha edilen füze parçalarının kentin çevresindeki boş araziye dağıldığını dile getiren Dovbel, saldırıda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydetti.

MESİRE TELEVİZYONUNDAN 'HEDEF VURULDU' İDDİASI

Öte yandan Husi yanlısı yayın yapan Mesire televizyon kanalında verilen haberde, Husilere bağlı Füze birlikleri tarafından fırlatılan kısa menzilli balistik füzenin Batı sahilindeki "Guzat kampını" vurduğu ve kampı yerle bir edildiği aktarıldı.

İran destekli Husilerin 2014'te Başkent Sana'yı işgallerinin ardından Suudi Arabistan önderliğinde kurulan koalisyon güçleri Yemen'de askeri operasyonlar yürütüyor. Özellikle Yemen'in güneyinde yürütülen koalisyona bağlı operasyonlarda BAE'nin kontrolü dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Birleşik Arap Emirlikleri Husiler füze

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