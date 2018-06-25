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Çin'in yeni oyuncağı: Kanatlı drone

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Çin savunma sanayisi ürettiği yeni oyuncağını görücüye çıkardı; Kanatlı drone! Gözetim için kullanılacak yüksek teknoloji ürünü drone'un en önemli özelliği ise uzaktan bir kuşu andırması.

Çin'in yeni oyuncağı: Kanatlı drone

Radar sistemlerini kandırma konusunda da büyük bir başarı gösteren drone gerçek bir kuştan ayırmak adeta imkansız.

South China Morning Post'un aktardığına göre kod adı 'kumru' olan drone, şu an Çin'de 30 askeri ve hükümet ajansı tarafından beş bölgede kullanılmaya başlandı.

Drone ayrıca müslüman çoğunluğa sahip Şincan-Uygur Özerk Bölgesi'ni gözetlemek için de kullanılacak.

Ağırlığı diğerlerine göre daha az olan drone yüksek çözünürlüklü bir kamera ve GPS anteni bulunuyor. kanat hareketleri özellikle gerçek bir kulunkine benzeyen drone'u ayırt etmek imkansız.

Ancak drone'un uzak mesafelerde performansı zayıf.

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Anahtar Kelimeler:
çin Kumru küs drone gözetleme

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