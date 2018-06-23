Çipras ilk kez kravat taktı

Kravat takması için kazandığı iddiaların gerçekleştiğini belirten Çipras, "Biraz zorlanıyorum ama sanırım (kravata) alışacağım" diyerek sözlerine başladı.
Çipras, yeniden yatırımcıları çekebilmeyi sağlayacak bir anlaşma için çaba gösterdiklerini anlatarak, "Avro Grubu'nun tarihi kararıyla, Yunanistan'ın borcu sonunda sürdürülebilir bir hale geldi" diye konuştu.
Yunanistan'ın yeniden ekonomik ve siyasi egemenliğini edinen normal bir ülke haline geldiğini vurgulayan Çipras, "Yunanistan'ın borcuna ilişkin dünkü karar ile ülkemiz yeni bir sayfa açıyor" dedi.
Çipras, söz konusu borcu önceki hükümetlerden aldıklarına işaret ederek, "Sonunda bu noktaya ulaştık, memorandumların sonuna yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ancak, Çipras konuşmasının sonunda kürsüde kravatını çıkararak, "Biz bir mücadeleyi kazandık ama savaşı değil. Savaş daha bitmedi. Düzeltilmesi gereken haksızlıklar devam ediyor. Her zaferimizde kravatı yeniden takacağım" dedi.
Çipras, ilk kez başbakanlık görevine geldiği 2015 yılı başında ülkesinin borcunun hafifletilmesine yönelik iddiaya girmişti.
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