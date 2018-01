Dolores O'Riordan: Cranberries'ten depresyonla mücadeleye 46 yıllık bir hayat

1993 yılında yayınlanan "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?" adlı albüm ise dünya listelerinde ilk sıralara oturdu.

ReutersYıllar içinde toplamda 40 milyon albüm satan grup, 2003 yılında başka fırsatları yakalamak adına ayrıldıklarını duyurdu.

O'Riordan ise bunun üzerine 2007 yılında Are You Listening?, 2009 yılında ise No Baggage adlı iki solo albüm çıkardı.

Cranberries ise 2009 yılında tekrar bir araya geldi.

'Kendimden nefret ediyordum'Ünlü şarkıcı, 2013 yılında verdiği bir röportajda çocukken cinsel tacize uğradığını, bu yüzden depresyona girdiğini anlatmıştı:

"Anoreksiya oldum, depresyona girdim ve çöktüm. Neden kendimden nefret ettiğimi biliyordum. Neden kendimi kustuğumu biliyordum. Neden yok olmak istediğimi biliyordum."

2011 yılında ise kanser olan babasının ölümünün ardından çocukluğunda kendisini taciz eden adamla babasının cenazesinde karşılaştığını aktarmıştı.

Belfast Telegraph gazetesinden Barry Egan'a bu karşılaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Babam ölmeden önce bir yıl boyunca onunla karşılaşacağıma dair kabuslar görüyordum. Cenazede tahmin ettiğim gibi ağlayarak geldi ve üzgün olduğunu söyledi. Babam daha yeni ölmüştü. Onu yıllardır görmemiştim ve sonra babamın cenazesinde gördüm. Onu yıllar boyunca hayatımda engellemiştim."