Dolores O'Riordan: Cranberries'ten depresyonla mücadeleye 46 yıllık bir hayat

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İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in güçlü sesi Dolores O'Riordan'ın 46 yaşında hayatını kaybetmesi müzik dünyasında şok etkisi yarattı.

Londra'da kayıt yaptığı sırada hayatını kaybeden O'Riordan'ın henüz neden öldüğü bilinmiyor.

Linger ve Zombie şarkılarıyla solisti olduğu Cranberries ile beraber 1990'lı yıllarda müzik dünyasına damga vuran O'Riordan, son yıllarda depresyonla başa çıkmak için verdiği mücadeleyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Çocukluğu sırasında 8 yaşından itibaren dört yıl boyunca cinsel tacize maruz kaldığını anlatan O'Riordan, sonraki yıllarda bu durumla başa çıkmak için bir çeşit yemek yeme bozukluğu olan anoreksiya geliştirdiğini söylemişti.

ReutersBirkaç yıl önce intihar girişiminde bulunduğunu da açıklayan ünlü sanatçı, üç çocuğu için hayata tutunmaya çalıştığını aktarıyordu.

İlanla gruba katıldıİrlanda'da doğan O'Riordan, 1989 yılında kurulan Cranberries'e bir kadın solist için verdikleri ilana başvurarak katılmıştı.

12 yaşından beri şarkı sözü yazan O'Riordan'ın yorumuyla Linger adlı şarkı, Cranberries'i dünyaya tanıttı.