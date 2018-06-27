Dünya bunu konuşuyor! İki fotoğraf arasındaki farkı bulabilecek misiniz?

Herkesin farklı renkte gördüğü elbiseden, farklı duyduğu sesten sonra internette yeni bir tartışma başladı. Birbirine tıpatıp benzeyen iki fotoğraf arasında çok belirgin bir fark var ancak kimse ne olduğu fark edemiyor.

İngiltere merkezli kontakt lens sitesi Lenstrore'daki görüş uzmanlarının hazırladığı iki görsel internet aleminde şu an viral olmuş durumda.

Fotoğraflarda üst açıdan çekilmiş kayalıkların dibinde bir sahil, sahilin üstünde de güneşlenen insanlar görülüyor.

Şimdi sayfayı aşağıya kaydırmadan birkaç saniye ilk fotoğrafa bakın.

Şimdi de ikinciye bir kaç saniye bakın.

Değişikliği fark edebildiniz mi?

Eğer fark edemediyseniz birinci fotoğrafta karenin sağında gölgede kalan bir grup insanın ikinci fotoğrafta orada olmadığını göreceksiniz.

Psikologlar insanların iddiasının aksine değişiklikleri çok da iyi fark edemeğini ve bunun psikolojideki adının değişiklik körlüğü olduğunu belirtiyor.



