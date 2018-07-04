HABER

Dünya Kupası'nı izleyen İngiliz taraftarlar birbirine girdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.07.2018 15:44 | Son Güncelleme

İngiltere çok şiddetli bir holigan kavgasına sahne oldu!

Tam olarak zamanı bilinmeyen görüntülerin bir barda kaydedildiği görülüyor.

İngiliz taraftarların Dünya Kupası maçlarını izledikleri sırada birbirlerine girdikleri, kavganın fitilini ise görüntülerde sürekli bir adama sırtından vuran turuncu elbiseli kadının ateşlediği belirtiliyor.


PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam EttilerDenizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler
Altı soruda Türkiye ve dünyada idam cezasıAltı soruda Türkiye ve dünyada idam cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga ingiltere holigan Dünya Kupası bar Yumruk taraftar futbol

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler

Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler

Avrupa'dan Türkiye'ye yüklü ödenek için onay çıktı

Avrupa'dan Türkiye'ye yüklü ödenek için onay çıktı

Terörle mücadele devrede! 'Tanımlanamayan' madde alarmı

Terörle mücadele devrede! 'Tanımlanamayan' madde alarmı

Barzani: "Türkiye'yi Ziyaret Etmek İstiyoruz"

Barzani: "Türkiye'yi Ziyaret Etmek İstiyoruz"

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.