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Erdoğan'ın zaferi İsrail Meclisini karıştırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi, İsrail Meclisinde sert tartışmalara neden oldu. Arap milletvekillerinin "Allah'a binlerce kez hamdolsun. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir" sözlerine, Yahudi asıllı vekillerden sert tepki geldi.

Erdoğan'ın zaferi İsrail Meclisini karıştırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması İsrail meclisini karıştırdı.

İsrail meclisinde bugün yapılan genel kurul toplantılarında kürsüye çıkan Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Talib Ebu Arar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

"KENDİSİNE KİN GÜDENLERE RAĞMEN TEBRİK EDERİM"

Ebu Arar konuşmasında, "Türk halkını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünkü seçimlerde elde ettiği büyük başarıdan dolayı ve kendisine kin güdenlere rağmen tebrik ederim." ifadelerini kullanırken, Yahudi asıllı milletvekilleri, Ebu Arar'ın sözlerine tepki gösterdi.

İsrailli milletvekillerinin tepkilerine rağmen konuşmasına devam eden Ebu Arar, "Allah'a binlerce kez hamdolsun. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülkedir. Mübarek olsun." dedi.

SERT TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Öte yandan parlamentonun diğer Filistin asıllı milletvekillerinden Abdulhakim Hac Yahya da genel kurulda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.

Yahudi asıllı milletvekilleri, Hac Yahya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladığı konuşmaya da uzun süre tepki gösterdi.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan siyasi partilerden milletvekili seçilen Filistinlilerin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli parlamentoda 13 milletvekili ile temsil ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Eyvallah dost larimiz ve düşmanları mız bir kez daha belli oldu
REİS ,,hem ÜLKE mizin ,,hemde ÜMMET in LİDERİDİR,,,bu Böyle BİLİNE,,,ALLAH tan başka hiçbir Güç,,,onu deviremezzz,,,,,
TÜRKİYE.. DÜNYA MÜSLÜMANLARININ LİDERİDİR..
hadiyin len yandaşlar..
reisin dünyaya meydan okuyup TÜrkiyeyi savunması yavurların zoruna gitmiş bak sen şu işe tüh
yeter yalanlardan bıktık mılletı kandırmayın artık ısraılı nıye karıstırsın kendı kesımınızı kandırırsınız ancak
sevinmislerdir millet karsi cikmasaydi suriye siniri israillire verilicekti abd israil suriyeyi tam bitirip pkk tam destek saglardi
İsrail akıllı ol yav sen birilerinin duldasında her zaman ortadoğuyu kangölüne çevirip hayallerine kavuşacağın günü sayarken BURADAKİ ORTADOĞUNUN BÜYÜK TÜRKİYE'sini yok sayamazsın saygı göstersen iyi olur hayallerinide ufaktan bir kenara bırakıver
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