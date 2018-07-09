Erdoğan yeni dönemine NATO zirvesiyle başlayacak

Sputnik'in haberine göre Erdoğan'ın katılacağı ilk yurt dışı uluslararası zirve 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı' olacak.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 11-12 Temmuz tarihlerinde 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı' yapılacak ve zirve ilk kez NATO'nun yeni karargah binasında gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve gelmesinin ardından, 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılarak ilk yurt dışı temasına başlayacak.
DÜNYA LİDERLERİ O ZİRVEDE BULUŞACAK
Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler yapacak.
Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor.
YENİ KABİNEYLE İLK YURT DIŞI ZİRVE
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO'daki liderler zirvesine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinden bazı isimlerle katılması bekleniyor. Bu kapsamda Erdoğan'a zirvede eşlik edecek yeni kabinedeki dışişleri, milli savunma ile enerji ve tabii kaynaklar bakanlarının bulunması planlanıyor.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının da Erdoğan'a eşlik etmesi öngörülüyor.
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