Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Ermenistan'da yüzlerce protestocu, askeri üniformalarla başkent Erivan'da sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reuters'ın son dakika haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

PROTESTOLARIN SEBEBİ NE?



Muhalifler anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.

Başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunan muhalifler bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor ve Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesini istiyor. Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.