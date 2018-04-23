HABER

Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Ermenistan'da yüzlerce protestocu, askeri üniformalarla başkent Erivan'da sokaklara döküldü. Olayla ilgili olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınlandı.

Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü

Ermenistan'da yüzlerce protestocu, askeri üniformalarla başkent Erivan'da sokaklara döküldü. Hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Reuters'ın son dakika haberine göre, başkent Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

son-dakika-ermenistan-karisti-askerler-de-sokakta--11306060

PROTESTOLARIN SEBEBİ NE?

Muhalifler anayasa değişikliğiyle iki dönemlik cumhurbaşkanlığı süresi sona erince geçen hafta parlamentoda başbakanlığa getirilen Sarkisyan'ın istifa etmesini istiyor.

Başbakanlık makamının yetkilerini artıran anayasa değişikliğinin Sarkisyan'ın iktidarda kalması için getirildiğini savunan muhalifler bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor ve Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesini istiyor. Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.

son-dakika-ermenistan-karisti-askerler-de-sokakta--11306047

Yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmiş ve geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Dün Serj Sarkisyan ile muhalif lider Nikol Paşinyan arasında yapılan görüşme sadece üç dakika sürmüş, görüşmenin ardından Paşinyan gözaltına alınmıştı.

son-dakika-ermenistan-karisti-askerler-de-sokakta--11306042

İYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdilerİYİ Parti harekete geçti! YSK'ya bu yazıyı gönderdiler
İstanbul'da kimyasal alarmı!İstanbul'da kimyasal alarmı!
CHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklamaCHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ermenistan Son dakika ermenistandaki protestoların nedeni

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD’de PKK skandalı!

ABD’de PKK skandalı!

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

Kadın adayın afişini öpünce ortalık karıştı!

Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...

Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

ABD James Shaw'u konuşuyor: Birçok kişinin hayatını kurtardı

ABD James Shaw'u konuşuyor: Birçok kişinin hayatını kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.