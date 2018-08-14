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FBI uyardı: ATM'lerden milyonlarca dolar çalınabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 18:29 | Son Güncelleme

FBI'dan yapılan açıklamada, dünya çapındaki banka ATM'lerin siber saldırı riski altında olduğu ve banka hesaplarından milyonlarca doların çalınabileceği belirtildi.

FBI tarafından uluslararası bankalara yapılan uyarıda, siber suçluların önümüzdeki birkaç gün içinde dünya çapındaki ATM'lere yönelik büyük bir 'malware' (kötü içerikli yazılım) saldırısı planladığı vurgulandı.

ATM'LERDEN MİLYONLARCA DOLARIN ÇALINMASI PLANLANIYOR

Siber güvenlik uzmanı Brian Krebs tarafından hazırlanan raporda, suçluların bir banka veya para kart işlemcisini hacklemek suretiyle birkaç saat içinde dünyanın dört bir yanındaki ATM'lerden kopyalanmış kartlar yardımıyla milyonlarca dolar çekmeyi planladıkları belirtildi.

BANKALAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

FBI raporuna göre, ekipmanlarını ve yazılımlarını en son güvenlik standartlarına yükseltmeyen küçük ölçekli bankaların daha büyük bir risk altında olduğu belirtildi. Ayrıca FBI, saldırıların birçok yerde ve artarak devam etmesinin mümkün olduğunun altını çizdi.

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