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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "IŞİD sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Suriye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi Fox TV'deki programa verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD birliklerini Suriye'den çekmek istemesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Macron, "Çok net olacağım. IŞİD'e karşı verdiğimiz savaşı bitirdiğimiz gün eğer tamamen ayrılırsak, sahayı İran'a, Esad'a ve onun adamlarına bırakmış oluruz ve o zaman yeni bir savaşa hazırlanacaklar. Bu ise teröristlerin yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak." şeklinde konuştu.

"IŞİD sonrası yeni bir Suriye oluşturmamız gerekiyor ve bu sebepten dolayı ABD'nin Suriye'de kalması önemli." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Macron, "IŞİD sonrası, ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bütün ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye'nin yapımında ve Suriye halkının geleceğine karar vermesinde çok önemli rol oynayacaktır." dedi.

"PUTİN'E KARŞI ZAYIF OLMAMALIYIZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili olarak Macron, "Putin'e karşı zayıf olmamalıyız. Zayıf olduğumuz zaman bunu kullanıyor. Bunu anlarım, oyun bu. Çok güçlü propaganda yapıyor ve her şeye karışıyor." diye konuştu.

Macron, ABD ziyareti çerçevesinde pazartesi günü Trump ile görüşecek.

Trump yönetimi, salı günü Macron'un ziyareti sebebiyle ilk defa resmi devlet töreni düzenleyecek. Macron'un çarşamba günü de Kongrede konuşması bekleniyor.

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Fransa Emmanuel Macron Suriye ABD IŞİD DEAŞ DAEŞ Esad

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