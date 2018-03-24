Fransa'daki saldırıda gönüllü olarak kadın rehinenin yerine geçen polis öldü

Fransa'nın Trèbes kasabasındaki bir süpermarkete düzenlene baskında rehin alınanlardan birinin yerine gönüllü geçen ve baskının sona erdirilmesi için süpermarket içinden emniyet yetkililerine yardım eden 45 yaşındaki Fransız polisi Arnaud Beltrame kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beltrame'nin 'olağanüstü bir cesaret gösterdiğini ve bir kahraman olarak yaşamını yitirdiğini' söyledi.

Fransa'nın güneyinde 25 yaşındaki radikal İslamcı Redouane Lakdim girdiği süpermarkettekileri rehin almış ve 'IŞİD üyesi olduğunu' söylemişti. Lakdim'in açtığı ateşte üç kişi öldü. Lakdim de polisin düzenlediği operasyonda vurularak öldürüldü.

Fransa İçişleri Bakanı polis memuru Beltrame'nin ölümünü Twitter hesabından "Ülkesi için öldü. Fransa kahramanlığını, cesaretini ve fedakârlığını hiç unutmayacak" mesajıyla duyurdu.

Macron, önceki açıklamasında Beltrame'nin ağır yaralı olduğunu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiğini söylemişti.

Polis marketteki bazı kişileri dışarı çıkarırken, polis memuru Beltrame de bir kadın rehineyle gönüllü olarak yer değiştirmeyi teklif edip markete girdi.