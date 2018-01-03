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Güney ve Kuzey Kore sınırları açıyor

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 10:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Düşman kardeşler arasında yeni yılda başlayan bahar havası etkisini gösterdi, Seul ve Pyongyang yönetimleri sınırdaki acil hattı aktif hale getirdi. Resmi olarak savaş halinde olan iki ülkenin arasında üst düzey diyalog başlıyor.

Yaptığı füze testleriyle yalnızca Güney Kore'yi değil dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıla girerken verdiği mesajlar, sürpriz gelişmelerin yaşanmasına yol açtı.

Düşman kardeşine zeytin dalı uzatan Kim'in diyalog teklifi kısa süre içinde Güney Kore'den yanıt buldu ve taraflar bu sabah itibariyle sınırdaki acil hattı açma kararı aldı.

İlk haber Kuzey Kore'den geldi ve Kim'in emriyle acil hattın açıldığı duyuruldu.

Dakikalar sonra Güney Kore aynı adımı attı ve resmi açıklamada sıra dışı gelişmelere vurgu yapıldı.

Seul yönetimi, gelecek ay gerçekleşecek Kış Olimpiyat Oyunları öncesi müzakerelerin yapılabileceğini dün Kuzey Kore'ye iletmişti. Güney Kore, Kuzey Koreli sporcuların oyunlara katılımını görüşecek iki ülkeden üst düzey yetkililerin 9 Ocak tarihinde ünlü sınır köyü Panmunjom'da buluşmasını teklif etmişti.

Kuze Kore lideri Kim, ABD'ye nükleer tehditler savurduğu yılbaşı konuşmasında Güney Kore'ye zeytin dalı uzatmıştı. Diyalog kapısının açık olduğunu belirten Kim, "Kuzey Kore'nin Kış Oyunları'na katılımı, halkın birliğini göstermek açısından iyi bir fırsat olacaktır. Oyunların başarılı olmasını diliyoruz. İki Kore'den yetkililer, ihtimali (Kuzey Kore'nin katılımı) değerlendirmek üzere acilen buluşabilirler" demişti.

Güney Kore'nin Pyeongchang kenti, gelecek ay Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

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Güney Kore Kuzey Kore

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