HABER

Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı... Afrin'den ilginç fotoğraf

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 13:06 | Son Güncelleme

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de terör örgütü PKK-YPG üyesi teröristlerden ele geçirilen bir keskin nişancı tüfeğinin fotoğrafını paylaştı. Ağar, tüfeğin keskin nişancı eğitimi verilen bir ÖSO mensubuna zimmetlendiğini ve operasyon kapsamında kullanıldığını yazdı.

Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı... Afrin'den ilginç fotoğraf

Abdullah Ağar'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşım şöyle: "Mehmetçik Afrin dağlarında YPG/PKK’dan ele geçirdiği keskin nişancı silahı ‘yeni nesil’ Zagros’u, yetiştirdiği keskin nişancı bir ÖSO’ya zimmetlemiş. Beraber dağlarda YPG/PKK’lı kovalıyorlarmış. ÖSO’nun kes. niş. kamuflaj giysisi de pek yakışmış."

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Fırtına obüsleri, tank ve ÇNRA tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devam eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.

TSK'nın bu sabah yaptığı açıklamaya göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780’e yükseldi.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün kuzeydeki son köylerin terör örgütünden temizlenmesiyle birlikte doğu ve kuzey hattı birleşti. Böylece Kilis sınır hattı terör örgütlerinden tamamen arındırılmış oldu, Güneybatı cephesinde de Cinderesi kuşatma altında...

ÖSO güçleri Cinderes kent merkezini gören tepeleri aldıklarını duyurdu. Böyle güneyde hilal kuşatması ucunun TSK'nın gözlem noktaları kurduğu İdlib bölgesine doğru genişlemesi dikkat çekti.

Çeşitli illerden JÖH ve PÖH'ler de sınır bölgesine sevk ediliyor. Timler, Afrin'de meskun mahal operasyonuna katılacak.

15 SAATTE 15 KÖY

Sabah'ın haberine göre dün 15 saatte 15 köy terör örgütünden temizlendi.

Böylece Azez'deki Burseya Dağı'ndan başlayıp, oradan kuzeydeki Bülbül kasabası ve Şengal köyüne kadar uzanan 45 kilometrelik kesintisiz bir hattın kontrolü sağlanmış oldu. İki cephenin birleşmesinin ardından beraber hareket edecek gruplar, Afrin yürüyüşünü hızlandıracak.

TSK öncülüğündeki ÖSO mensuplarının batı cephesinin kalbi olarak adlandırılan Racu kasabasına girmesi artık an meselesi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abdullah ağar Zeytin Dalı Harekatı ÖSO Afrin

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

İlginizi Çekebilir

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Şam ile temasımız yok

Türkiye Cumhurbaşkanlığı: Şam ile temasımız yok

Temelli: AKP seçmeni de mağdur

Temelli: AKP seçmeni de mağdur

Kalın: İstihbarat birimlerimiz doğrudan ya da dolaylı Suriye rejimi ile temas kurabilir

Kalın: İstihbarat birimlerimiz doğrudan ya da dolaylı Suriye rejimi ile temas kurabilir

Diller ölüyor

Diller ölüyor

Doğu Guta'daki bombardımanda iki günde 250 kişi öldü

Doğu Guta'daki bombardımanda iki günde 250 kişi öldü

'Rusya Türkiye’nin Esad rejimiyle görüşmesini istiyor'

'Rusya Türkiye’nin Esad rejimiyle görüşmesini istiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.