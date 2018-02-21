Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı... Afrin'den ilginç fotoğraf

Abdullah Ağar'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşım şöyle: "Mehmetçik Afrin dağlarında YPG/PKK’dan ele geçirdiği keskin nişancı silahı ‘yeni nesil’ Zagros’u, yetiştirdiği keskin nişancı bir ÖSO’ya zimmetlemiş. Beraber dağlarda YPG/PKK’lı kovalıyorlarmış. ÖSO’nun kes. niş. kamuflaj giysisi de pek yakışmış."

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın 33’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO'nun Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Fırtına obüsleri, tank ve ÇNRA tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devam eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.

TSK'nın bu sabah yaptığı açıklamaya göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780’e yükseldi.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün kuzeydeki son köylerin terör örgütünden temizlenmesiyle birlikte doğu ve kuzey hattı birleşti. Böylece Kilis sınır hattı terör örgütlerinden tamamen arındırılmış oldu, Güneybatı cephesinde de Cinderesi kuşatma altında...

ÖSO güçleri Cinderes kent merkezini gören tepeleri aldıklarını duyurdu. Böyle güneyde hilal kuşatması ucunun TSK'nın gözlem noktaları kurduğu İdlib bölgesine doğru genişlemesi dikkat çekti.