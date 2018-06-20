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Haaretz: İsrail için en iyi seçenek Türkiye'de seçimi Erdoğan'ın kazanması olabilir

20.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinde yer alan bir köşe yazısında, 24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkmasının İsrail için en olumlu senaryo olabileceği ifade ediliyor.

Haaretz: İsrail için en iyi seçenek Türkiye'de seçimi Erdoğan'ın kazanması olabilir

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinde yer alan bir köşe yazısında, 24 Haziran seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıkmasının İsrail için en olumlu senaryo olabileceği ifade ediliyor.

Davide Lerner imzalı yazıda, Gazze Şeridi'ndeki şiddet olayları sonrası İsrail Büyükelçisi'ni sınır dışı eden Ankara'nın, ikili ticari anlaşmaların iptaline ise yanaşmadığına dikkat çekildi.

İsrail ordusunun Filistinli protestoculara müdahalesinde onlarca kişi ölmüş, Erdoğan İsrail'i 'Filistin halkına soykırım yapmakla' suçlamıştı.

HDP tarafından İsrail ve Türkiye arasındaki tüm anlaşmalarının iptali için TBMM'ye verilen önerge ise AKP ve MHP oylarıyla reddedilince muhalefet tepki göstermişti.

AKP hükümetinin İsrail'le ekonomik ilişkilere dokunmaktan imtina etmekle suçlandığı belirtilen makale, şöyle devam ediyor:

"Erdoğan'ın partisi AKP, CHP'den farklı olarak seçim manifestosunda İsrail'le anlaşmaları iptal etmekten bahsetmiyor. Belki de anlaşmayı yapan kendisi olduğu için… 'Kudüs kırmızı çizgimiz' ve 'Filistin yalnız değildir' gibi seçim sloganları elbette var ama bunların ne anlama geldiğine değinilmiyor."

İNCE'NİN İSRAİL ELEŞTİRİLERİ

Makalede, 16'ıncı yüzyıldaki Osmanlı-Venedik savaşına atıfta bulunuluyor:

II. Sultan Selim'in Osmanlı'nın Yahudi tüccarlar ile Venedikli tüccarların takası için yaptığı müzakerelerden bahsedilen yazıda şöyle deniyor:

"Sultan'ın kendi deyimiyle, ticaretin devamı için tüccarlar özgür olmalıydı ve bu tüccarların 'devletlerarası meselelerle' de ilgisi yoktu. Bu prensibe göre, bir yandan savaş sürerken, ticaret de devam edebilirdi. Bazılarının 'Yeni Sultan' lakabını taktığı Erdoğan, rakipleri tarafından seçimler yaklaşırken İsrail'e yönelik 'işler tıkırında' stratejisi nedeniyle eleştiriliyor."

Haaretz'in makalesinde 'Erdoğan'ın en ciddi rakibi' diye nitelenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin şu sözlerine yer veriliyor:

"Erdoğan'a, 'İsrail ile ticareti kes, mallarını boykot et, Mavi Marmara'da aldığın 20 milyonu geri ver' dedik, 'yapamam' dedi."

Muharrem İnce Erdoğan'ın Gazze'deki ölümler sonrası Filistin halkına destek için düzenlediği Yenikapı mitingini de boş bir siyasi jest olarak nitelemişti. İnce ayrıca, İsrail'le 'petrol ürünleri ve tohum ticaretinin' devam etmesini eleştirmiş, Erdoğan'ı Netanyahu hükümetiyle de gizli bir anlaşma yapmakla suçlamıştı.

Haaretz CHP'nin yanında HDP'nin de İsrail konusunda sert duruşuyla öne çıktığını hatırlattı.

HDP seçim propagandasında İsrail'i "etnik temizlikle" suçlarken, Erdoğan'ın oğullarının ise denizcilik şirketleri nedeniyle İsrail'le ekonomik bağlardan çıkar sağladığını iddia ediyor.

Haaretz'e konuşan bir HDP sözcüsü Mavi Marmara anlaşmasına en başından samimiyetle karşı çıkan tek partinin kendileri olduğunu öne sürerken, Erdoğan'ın İsrail karşıtı sert söylemini de 'tiyatro' gösterisi olarak niteliyor.

'THY VE PEGASUS İLK KURBANLAR OLABİLİR'

İsrail Büyükelçisi'nin medya mensuplarının önünde sınırdışı edilirken güvenlik kontrolünden geçmeye zorlandığı görüntüler, ilişkilerde yeni bir dönüm noktası oldu.

Diplomatik gerginliklerinin ekonomik ilişkilere etkisinin zaman aldığını söyleyen bazı uzmanlar, şirketler yürürlükte olan ikili anlaşmaları doğrudan iptal etmese bile, yeni ortaklıklara da yanaşmayacaklarını söylüyor.

Haaretz yazarı Lerner, ikili ilişkiler daha da zarar görürse ilk kurbanın "Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları" olacağı görüşünü paylaşıyor ve iki havayolu şirketinin Tel Aviv - İstanbul seferlerinden büyük kâr elde ettiğini ileri sürüyor.

Haaretz'e konuşan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Michelangelo Guida, "İsrail'in Türkiye'yle onlarca yıl süren başarılı askeri ve ekonomik ilişkileri, Kemalist bürokrasi ve ordudan gücünü alıyordu. Türkiye'deki siyasetçiler ve halkla olan dostluklardan değil" diyor, Erdoğan'ın eski düzene dönmek istemesiyle "bütün bu yapının çöktüğünü" kaydediyor.

Makale şu ifadelerle son buluyor:

"Erdoğan'ı muhalefetin dediği gibi şehrin İsrail destekçisi adamı ilan etmek kulağa çelişkili gelebilir. Sonuçta İsrail-Türkiye ilişkilerinin en güçlü çağına son veren siyasetçi de oydu. 2009'da Davos konuşmasında moderatörü 'One minute' (Bir dakika) diyerek susturdu ve dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e Gazze operasyonu sonrası 'İsrail'in öldürmeyi çok iyi bildiğini' söyledi. Türkler arasında bir efsaneye dönüştü.

"Seçimler öncesi onu İsrail'e fazla yumuşak davranmakla suçlamak, bir Batılı diplomatın değişiyle 'Kraldan daha kralcı' davranarak oyları toplama çabasıyla açıklanabilir.

"Ancak seçim kampanyalarını izleyen uzmanlar, Erdoğan'ın İsrail için en iyi seçenek olduğunu söylemeden edemiyor."

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Nerdesiniz aktroller bakin kankaniz israil selâm göndermiş
bemde diyorum troller niye son dönemde israilin öldürdüğü çocuklara seviniyor
BOP Eş Genel Başkanının göreve devam etmesini istiyorlar.
AK KOYUNLAR NEDEN HALA ANLAMADINIZ MI?????? BUNLAR İSRAİL İÇİN VARLAR..
Ters köşe inanırsan tabi.
abd kuklası ve büyük orta doğu projesinin eşbaşkanı dünyada üstün yahudi hizmet madalyası olan tek müslüman
cok komik zillet ittifakini isterler ki filistini isgalleri hiz kazansin olsun bitsin
çünkü reis i istemiyorlar söz geçirecek birine ihtiyaçları var mörrem gibi algı yapıp etkileme derdş
kankiler ne de olsa normal
Ak bilmişleri bu konu hakkındada bi bilgelik ifade ederlermi erdoğan kazanırsa israil için güzel bir senaryo olur diye eyttttttt israil ile olmuyor
boşuna debelenmeyin isediğiniz kadar algı yaratmaya çalışın tayyip kazanacak
Ters algı ile israil - Tayyip el ele mesajı vermeye çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki FOX TV kimi yalıyorsa onlar el eledir
heralde yani, yerli tohumlari yasakla israilden tohum al, israille ticaret yap, akdenizde petrol gaz cikarsinlar ses etme, heralde onu isteyecekler, ona madalya takacaklar (zaten takmislardi)
Tabi tabi yersen.
Eyyy İsrail sen ne demek istiyorsun. niye böyle söylüyorsun. yoksa ortaklaşa yaptığınız işlermi var. Eyyy İsrail...
herkes kamuoyu oluşturuyor olaya bak en son isteyecekleri şeyi istiyoruz diye yazıp manşete atıyorlar ulan yahudiiiler
bu bilinen bişey zaten. akp siyonizmin kurup içimize yerleştirdiği bir yapıdır. düşman gibi görünerek kendini saf milletten gizlemiştir
ole ince isler dusunuyorlarki simdi Tc nin halkin israil karsiti oldukları bılıyorlar erdogana yakın gorunup oyunu dusurmek icin yapilan hesap..halbuki muhalefetin ipi ellerinde ...cok cakallar cok
israile istedi diye mhpye oy verelim:)
Doğru söze ne denir Mavi Marmara olayı her şeyi ortaya koyuyor ses var gürültü var ama görüntü yok hatta oda var icraat yok icraat.
nede olsa madalyalarını rte takıyor
onun israil yandaşı olduğunu bilmeyen mi var
Orası ayen beyan kesin zaten
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