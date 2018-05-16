Hakan Atilla davasının sonucu ne?

RAPORDA 105 YIL DENİLDİ, AVUKATLAR KARŞI ÇIKTI Ceza Gözetim Memuru Rebekah Dawson hakime sunduğu raporda, Atilla’nın 105 yıl maksimum hapisle cezalandırılmasını istedi. Atilla’nın avukatlarıysa, Atilla’nın 105 yıl hapis cezası almasını öneren Rebekah Dawson’ın sunduğu gerekçelere teker teker cevap verip, müvekkillerinin tüm suçlardan azami hapisle cezalandırılamayacağını savundu. Avukatlar ayrıca 46 ile 56 ay arasındaki hapis cezasının normal olacağını belirtti ve hakimden kararında merhametli olmasını talep etti.

Hakan Atilla ilgili yapılan duruşmada Hakim Richard Berman’ın karar vermesi bekleniyor. Ancak Amerikan ceza yasalarına göre belirlenen günde hakimin karara varamaması halinde karar duruşmasını ertelemesi ve yeni duruşma günü belirleme seçenekleri de bulunuyor.

Reza Zarrab davasında ABD'de yargılanan ve jüri heyetinin kendisine isnat edilen altı suçlamanın beşinden suçlu bulduğu eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın alacağı cezayla ilgili son duruşma bugün Türkiye saatiyle 17.00’de.

SAVCI KARAR DEĞİŞTİRDİ



Savcı ise Atilla için önce 188 ay (15 yıl) hapis ve 50 ile 500 bin dolar para cezası verilmesini talep etti. Ancak savcılık dün mahkemeye verdiği dilekçede hata yaptıklarını belirtip Atilla'nın 168 ile 210 ay (14 ile 17,5 yıl) arasında bir hapis ceza verilmesini talep etti.

HAKİM TAKIM ELBİSE GİYMESİNİ İSTEDİ



Hakim Berman, yayınladığı yazılı emrinde, bugün yapılacak karar duruşmasında karşısına çıkacak Atilla’ya, cezaevi yönetiminin takım elbise sağlamasını istedi. Berman, MCC Cezaevi yönetimine gönderdiği yazılı emrinde, Çarşamba günü sabah 10.00’da (TSİ:17:00) karar duruşması yapılacak Hakan Atilla’ya, bir takım elbise, bir gömlek, bir kravat, bir çift çorap, bir çift ayakkabı ve deri bir kemer sağlanmasını istedi.

Hakim Berman, beş hafta süren duruşmaların ve jürinin kararından ardından Atilla’nın karar duruşmasının 11 Nisan’da yapılacağını açıklamıştı. Ancak bu tarihten iki gün önce sürpriz bir kararla duruşmanın 7 Mayıs’a ertelendiği açıklandı. Berman, bir süre sonra bu tarihi de ertelemiş ve karar duruşmasının 16 Mayıs’ta yapılacağı açıklanmıştı.

