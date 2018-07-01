Hindistan'da korkunç kaza: 30 ölü

Hindistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel yetkili Trivendra Rawa, yaptığı açıklamada, şöförün kontrolü kaybetmesi nedeniyle otobüsün yoldan çıktığını söyledi.
Otobüsün kapasitesinden fazla yolcu taşıdığının da belirlendiğini aktaran Rawa, yolcuları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Sürücü hataları, kötü yollar ve eski araçlardan kaynaklanan kazalardan dolayı Hindistan'da her yıl ortalama 110 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor. (AA)
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