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Hindistan'da korkunç kaza: 30 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

AFP haber ajansı, Hindistan'da meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hindistan'da korkunç kaza: 30 ölü

Hindistan'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkili Trivendra Rawa, yaptığı açıklamada, şöförün kontrolü kaybetmesi nedeniyle otobüsün yoldan çıktığını söyledi.

Otobüsün kapasitesinden fazla yolcu taşıdığının da belirlendiğini aktaran Rawa, yolcuları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sürücü hataları, kötü yollar ve eski araçlardan kaynaklanan kazalardan dolayı Hindistan'da her yıl ortalama 110 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kaza OTOBÜS

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herşeyi ile dünyanın en düzensiz yeridir hindistan
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