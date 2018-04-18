İngiltere'den ipleri gerecek adım! Londra sokaklarına asıldı

İngiltere'de skandal bir harekete imza atıldı. Güney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

Posterde, YPG'li teröristin Afrin'e gitmek ve "faşizme karşı savaşmak"tan gurur duyduğunu vurgulayan sözlerinin yer alması dikkat çekti. Sözde "faşizme karşı savaşan" YPG'li terörist Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 15 Mart'ta Afrin'de öldürülmüştü.

Bir diğer posterde yer alan "Tüm insanlık için barbarlığa karşı mücadele ediyoruz" ve "Afrin'i savun" cümleleri de İngiltere'nin terör örgütü YPG lehine yürüttüğü çirkin propagandayı bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖLDÜRÜLEN 8. İNGİLİZDİ

Star gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'de tesisatçı olarak çalışan Anna Campbell'in (26), geçen yıl mayıs ayında Suriye'ye giderek terör örgütü saflarına katıldığı biliniyor. Campbell terör örgütü saflarında öldürülen 8. İngiliz vatandaşı ve ilk kadın İngiliz terörist oldu.

"YGP TERÖR LİSTESİNE ALINSIN" TAVSİYESİ



Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society, geçen ağustos ayında "Unutulan Yabancı Savaşçılar: Suriye'de PKK" başlıklı bir rapor yayımlamıştı. Raporda, PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişkiler ortaya koyulurken, Suriye'de terör örgütü safında çatışmalara katılan yabancılarla ilgili bilgi ve değerlendirmelere de yer verilmişti.