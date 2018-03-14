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İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2018 08:34 | Son Güncelleme

İran'da düşen uçakta, İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarının hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündeminde... İranlılar da düşen jetle ilgili harekete geçti. İran'da jetin düştüğü bölgedeki Bahtiyari halkı temsilcileri, Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikmek istediklerini belirtti. Başaran ailesi izin verirse sembolik bir heykel konulacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen ve içindeki yolcuların tümünün öldüğü uçak kazasının ardından bölgede yaşanan Bahtiyari halkı, Başaran ailesinin izin vermesi halinde bir anıt yaptırmak istediğini bildirdiler.

Bahtiyari halkı temsilcileri acılı Türk ailelerinin kaldığı otele gelerek, uçağın düştüğü alana bir anıt dikmek istediklerini söylediler.

Bahtiyarı halkı temsilcileri ellerinde taşıdıkları pankartlarda Farsça ve Türkçe şu ifadelere yer verdiler:

"Sevgili Başaran ailesi ve sevgili Türk halkı, Mina ve onun arkadaşlarının ruhu Helen Ormanları ve Bahtiyari Dağlarında gökyüzüne uçtu. Dünya, Bahtiyari halkını dünyanın en misafirperver insanları olarak biliyor ama şimdi bu ev sahipliğinden dolayı üzgünüz ve tüm kalbimizle derdinize ortağız. Sizin de izninizi aldıktan sonra biz kızlarımızın hatırına sembolik bir heykel dostluk adına yapmaya karar verdik. Sizin için bir problem yoksa sizden haber bekliyoruz ve yapmaya başlamak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İRAN mina başaran iran uçak kazası

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
serinde şehit düşen askerlerimiz için sembolik bir anıt yaparsanız daha memnun oluruz...
@atboga çokta fifi onları kim ipler zenginin ölüsü fakirin dirisinden iyidir
Bir okul yada da hastane yada yaşli bakim yurdu yapilmasi daha iyi olur diye dusunmekteyim ...
@infoa o dediğiniz pahalı yapmazlar.yani prim yapmaz.bekarlığa veda partisi daha önemlidir iranda da ))))))))))))))
Bu İranlılar ne ıraklılara ne suriyelilere nede görgüsüz araplara benzemez zaten Azeri Türkü nüfusu fazla olan bi ülke helal olsun oradaki insanlara Allah razı olsun
@serkanaydogar azeri nufusu orda değil küzey iranda var. orda şehrekürd eyaltidir bilmeden atıp ttutamıyorsunuz herzamanki gibi orası bir KÜRD Eyaletidir
Güzel ve dostça düşüncelerine saygı duyuyorum bu kadar düşmanlığın , insafsızca eleştirilerden sonra asıl duyulması gerekenler bunlar insanlar öyle ya böyle bir şey yapmak ,teselli olmak istiyorlar
İran lı dostlarımızı kutalarım,genel olarak Türk misafirperverliğinin ve hassasiyetinin bir örneği..olması gerekn bu.siz kindarlar güzel ülkemizin de dünyanın da ahlakını bozuyorsunuz ve kininiz içinde boğulacaksınız.biraz empati ve insanlıktan nasibinizi alın,bu Milletin değerlerini bozmayın...
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