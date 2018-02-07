İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.
PYD/PKK KAYNAKLARINA DAYANDIRDI
Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.
Kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor.
YILLARCA PJAK'LA SAVAŞTILAR
Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü.
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