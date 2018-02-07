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İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 20:32 | Son Güncelleme

İran'ın devlet televizyonunda 'Türk ordusunun Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı' yönünde yalan haber yayınlandı.

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde herhangi bir delile dayanmadan "Türk ordusunun Afrin'de kimyasal silah kullandığı" iddia edildi.

PYD/PKK KAYNAKLARINA DAYANDIRDI

Devlet televizyonunun internet sitesi IRIB, iddiayı yine devlete bağlı Arapça yayın yapan El Alem'e dayandırarak yayınladı ancak söz konusu kanalda böyle bir iddiaya yer verilmediği görüldü.

Kurumun, terör örgütü PYD/PKK kaynaklarına dayanarak böyle bir iddiayı ortaya attığı değerlendirmesi yapılıyor.

YILLARCA PJAK'LA SAVAŞTILAR

Terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK'ın geçen yıllarda bu ülkedeki güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda çok sayıda İran askeri öldürülmüştü.

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İRAN Tahran Büyükelçisi Türkiye Afrin kimyasal silah

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiyenin dikkatli hareket etmesi gerektiğini işin sonund ABD RUSAY İRAN IRAK hepsinin bizim karşımıza çıkabileceğini çok yazdık Ama mesle artık Yorum yapmak deil yapılan yorumları inceleyipte "geçer not" verip Yayınlanmaya değer bulanlar KİMLERDİR? NEREYE KADAR GİZLEMEYİ YADA ÇÖPE ATMAYI DÜŞÜNÜYORSUN MYNET MESELE HABERLERE YORUM YAPMAK DEİL ARTIK MESELE SENSİN MYNET! PKK lı ların yada Devlete Millete Askerimize ve Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin KUSMUKLARINI BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDEN YAYINLARKEN Bizim yazdıklarımızı direk Çöpe atmanızın Sebebi nedir MYNET
Velev ki kullandık.Herkes baksın işine.Kimseye boyun eğmek yok.Yola devam
İran ne yaparsan yap bu ateş senıde yakacak kacıcak delik arama bosuna .
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