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İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2018 12:45 | Son Güncelleme

İran'da Fars eyaletine bağlı Kazerun kentinde dün gece başlayan ve tüm kenti kaplayan protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var

İran'da Fars eyaletine bağlı Kazerun kentinde dün gece başlayan ve tüm kenti kaplayan protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İran medyasına yansıyan haberlere göre, Kazerun'da hükümetin kenti ikiye ayırma planını protesto etmek amacıyla dün gece düzenlenen gösteriler şiddete dönüştü.

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Göstericilerden bazılarının kentteki polis karakoluna saldırdığı ve karakolu ateşe verdiği belirtildi. Olaylar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Göstericiler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah sesleri duyuluyor.

Yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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KENTİ İKİYE AYIRMA PLANI

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yer alan Kazerun, son haftalarda hükümetin kenti ikiye ayırma planına tepki gösteren bölge halkının düzenlediği gösterilere sahne olmuştu.

Haber 7

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Anahtar Kelimeler:
İRAN fars eyaleti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizde ülkeyi mezheplere inançlara milliyetlere böldüler de kimse ses çıkarmadı, İranlılar bizden çok daha erdem sahibiymiş
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