İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var

İran'da Fars eyaletine bağlı Kazerun kentinde dün gece başlayan ve tüm kenti kaplayan protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İran medyasına yansıyan haberlere göre, Kazerun'da hükümetin kenti ikiye ayırma planını protesto etmek amacıyla dün gece düzenlenen gösteriler şiddete dönüştü.
1 ÖLÜ, 6 YARALI
Göstericilerden bazılarının kentteki polis karakoluna saldırdığı ve karakolu ateşe verdiği belirtildi. Olaylar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Göstericiler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah sesleri duyuluyor.
Yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
KENTİ İKİYE AYIRMA PLANI
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yer alan Kazerun, son haftalarda hükümetin kenti ikiye ayırma planına tepki gösteren bölge halkının düzenlediği gösterilere sahne olmuştu.
Haber 7
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