HABER

Ahmedinejad'a ağır suçlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

İran Yargı Erki Ahmedinejad'ı ABD ve İsrail'le bir yol tutmakla suçladı.

Ahmedinejad'a ağır suçlama!

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve yardımcılarını ABD ve İsrail'le yol tutmakla suçladı. İran'dan yayın yapan entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Ejei, Ahmedinejad'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Ejei, Ahmedinejad ve yardımcılarının ABD ve İsrail'le bir yol tuttuğunu ve son günlerde yaptıklarıyla haklarında açılan yolsuzluk dosyalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalıştığını öne sürdü.

KANUNLARA SAYGI GÖSTERMEYENLER DİKTATÖRLÜK YAPIYOR

Suçlamaları reddeden Ahmedinejad'a delilleri sunduklarını belirten Ejei, kanunlara saygı göstermeyenlerin diktatörlük yaptıklarını söyledi. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi, "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmiş, yine yardımcılarından İsfendiyar Rahim Meşai de dün Tahran Devrim Mahkemesinin başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ahmedinejad, yargı erkinin kararlarına karşı gelerek, yargı erkinin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti.

AA

Diyanet evlilik yaşına da el attı!Diyanet evlilik yaşına da el attı!
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!
Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!Batı'dan Rusya'ya karşı ortak bildiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran'da Ahmedinejad davası Başyayla İRAN Muhsin Ejei

En Çok Okunan Haberler

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Çok kritik açıklama! Trump anlaşmadan çekilecek

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

Rehine krizi: Çok sayıda kişiyi kaçırdılar

Rehine krizi: Çok sayıda kişiyi kaçırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.