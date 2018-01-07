İran'da son dakika gelişme: Mahmud Ahmedinejad tutuklandı iddiası

El-Kuds El Arabi gazatesinin Tahran’daki “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad’ı Dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.
2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran’ın “yanlış yönetimin” ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde ağır konuştu
Kuzey Kore’den Güney’e 5 kişilik heyet! Üst düzey isimler var
Son dakika! İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama
Önce tecavüz ardından tehdit! İstanbul'da skandallar zinciri
Yol ortasında tartıştığı gence kurşun yağdırdı!
'Abdullah Gül, 100 bin imza ile Erdoğan’ın karşısına çıkabilir'
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar
ABD donuyor! Çok sayıda kişi aşırı soğuklardan hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Dacia Duster yenilendi
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum