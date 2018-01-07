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İran'da son dakika gelişme: Mahmud Ahmedinejad tutuklandı iddiası

DÜNYA HABERLERİ | 07.01.2018 16:53 | Son Güncelleme 37 dakika önce

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Bushehr’de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutuklandığı iddia edildi.

İran'da son dakika gelişme: Mahmud Ahmedinejad tutuklandı iddiası

El-Kuds El Arabi gazatesinin Tahran’daki “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad’ı Dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.

2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran’ın “yanlış yönetimin” ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
protesto İRAN Mahmud Ahmedinejad Hasan Ruhani

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