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İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 12:01 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 30 bin kişilik "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturma girişimine tepki gösterdi. Öte yandan, Türkiye, YPG’yi Afrin’de İHA ve fiziki istihbaratla 13 Ekim’den beri izliyor. 5 km geri çekilen YPG, hendek kazıyor. Operasyon öncesi Türkiye’nin 149 hedefi havadan ve topçu desteğiyle vuracağı belirtiliyor.

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin aldığı kararın, "Suriye’nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.

İranlı Sözcü, ABD’nin bu hamlesinin Suriye’deki sorunları "daha da karmaşık hale getireceği" uyarısında bulundu.

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Yapılan açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana’daki görüşmelerle Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye’deki güçlerini çıkararak ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı. ABD’nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye İRAN YPG

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
otradoğuyu ateş çemberine dünüştüren iranın sakalı şeytanlar tehditlerde bulunyor,
Akp bopçuları ne olacak.Sözde milli.Amerikan millisi bunlar.
@muratfitil keşke beynin olsa yaa
Suriye, İran, Irak ve Türkiye işbirliğinin karşısında hiç kimse tutunamaz ABD de defolup gider Ortadoğudan
YA ŞU İRAN BİLE NE GÜZEL TEPKİ VERMİŞ!!!BİZ HALA "ESED" DİYORUZ!!!BİR KERE DAHA "ESAD" DİYEBİLSEK,İŞTE O ZAMAN SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLUR!!!SURİYE'YE VAKİT KAYBETMEDEN HEMEN AKİL ADAMLARI GÖNDERMELİYİZ!
Suriye, İran, Irak ve Türkiye işbirliğinin karşısında hiç kimse tutunamaz ABD de defolup gider Ortadoğudan..
İç barışını sağlamayan ülkeler böyle sürüm sürüm sürünür,beka sorunu yaşar, darbeler, terör olayları olur,olurda olur.Bu olaylar olmayan ülkeler iç barışını sağlamış ülkelerdir.Nasıl olacak iç barış, kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı,aslında bir hıyar oğlu hıyar olan adamın terki sırf ırkının,partisinin,mezhebinin avantajı ile bir halt olmuşsa kendini bilecek bilmiyorsa bildirildiği taktirde iç barış olacak, buna razımıyız,razıysak o zaman beka sorunu falan kalmaz,birlik içinde olan bir milletin beka sorunu kalırmı.
Şam’da cuma..Ortadoğu bizden sorulur.. pyd ye koridor...derken Suriye karıştırıldı.. Milyonlarca Suriyeli ülkemize doldu.. pyd devlet haline geldi..Türkmenler Potin'e satıldı BOP görevi yapıldı...
bu abd kurduğu tezgahta haşır olur inşallah
13 ekimden beri izliyormuş. 30 yıldır pkk yı da izliyorsun sonuç ortada
bu muhtemelen yapılacak olan operasyon Kürt Halkına değil yanlızca terör örgütleri ve ABD - İsrail planına karşı yapılan bir operasyon olacaktır bu ülkeler burada kendilerinin rahat edeceği istedikleri gibi bölge halkları üzerinde baskı kurabilecekleri şekilde dizayn etmeye çabalıyorlar bu kabul edilemez o sınır Suriye ye aittir ve Suriye ordusu korumalıdır Türkiye bölgeyi terk ederken Suriye ordusuna bırakmıştır güvenliğini şimdi kalkıp değiştirmeye çabalıyor bölgeyle alakası dahi olmayan kişiler
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