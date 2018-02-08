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IŞİD ilk kez kadın militanlarla ilgili bir video yayımladı

08.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

Ekim ayında yaptığı açıklamayla kadınları cepheye çağıran IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), ilk kez kadın militanları, erkeklerle birlikte cephede gösteren bir video yayımladı.

IŞİD ilk kez kadın militanlarla ilgili bir video yayımladı

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), ilk kez kadın militanlarını tanıttığı bir video yayımladı. Videoda, Suriye'nin doğusunda örgüt üyesi erkeklerle birlikte cephede bulunan kadınlar yer alıyor.

Örgüt, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, "çatışmaların yoğunluğu nedeniyle kadınların da artık 'cihada' katılmalarının zorunlu hale geldiğini" belirtmiş ve kadınları cepheye çağırmıştı.

Bu açıklamadan önce örgütün kadınlardan istediği, eşlerine hizmet etmeleri ve de yeni cihatçı nesiller yetiştirmeleriydi.

7 Şubat'ta yayımlanan bu son videoda, vücutları ve yüzleri tamamen kapalı kadın militanlar, cephede erkek militanların hemen yanında görülüyor.

Video, IŞİD'in 'Halifeliğin İçinden' adlı video dizisi kapsamında yayımlandı ve örgütün Telegram'daki kanallarından paylaşıldı.

BBC İzleme Servisi, videonun cihatçı çevreler içinde tartışma yaratmasının kaçınılmaz göründüğünü bildiriyor.

El Kaide yıllardır, 'aşağılanma, tecavüz, işkence ve düşmanlar tarafından öldürülme gibi olasılıkları bertaraf etmek adına' kadınların 'cihada' katılmasına karşı çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
IŞİD kadın Militan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hem kadınlara tecavüz et hemde kalkan olarak kullan Allah ın adını ağzınıza aldıkça Allah ta belanızı verir inş amin
bizde afrine gitmek istiyoruz bizim neyimiz eksik. Vatanim icin seve seve savasirim.
Tebrikler Çağ atlamışlar
abd nin taşeron örgütleri
Kadına benzemiyor.
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