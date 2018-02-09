IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

Amerikalı yetkililer, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanı olduklarına inanılan iki İngilizin yakalandığını açıkladı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre, Amerikalı yekililer, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yakalanan bu iki İngiliz militanın Batılı rehinelerin kafalarını keserek onları öldürdüklerini ve onlara işkence yaptıklarını söylediler.

34 yaşındaki Alexanda Kotey ve 29 yaşındaki El Şafi El Şeyh isimli iki kişinin, 'Beatles' ismi verilen dört kişilik hücrenin aranan son iki üyesi odukları belirtiliyor.

Amerikalı yetkililer bu hücrenin kafasını keserek öldürdükleri Batılı rehine sayısını en az 27 olarak veriyor.

'Cihatçı John' lakabıyla bilinen Mohammed Emwazi isimli hücre lideri 2015'te Rakka'daki bir insansız hava aracı saldırısıyla öldürülmüştü. Mohammed Emwazi, Batılı rehinelerin öldürüldüğü videolarda yer almıştı.

Bu videolarda öldürülenler arasında İngiliz yardım görevlileri David Haines ve Alan Henning, Amerikalı gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff ile Amerikalı yardım görevlisi Peter Kassig vardı.