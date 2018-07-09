İsrail-Türkiye arasında yeni kriz kapıda mı?

İsrail savcılığı, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için gittiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan 27 yaşındaki Ebru Özkan ile ilgili iddianameyi hazırladı.

Ülkenin kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesinde görülen duruşmada, İsrail savcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

İsrail'in yurtiçi gizli servisi Şin Bet, Özkan'ın 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturmak, 'bir terör örgütüyle bağlantısı olmak ve 'yüzlerce dolarlık tutarı terör örgütüne göndermek' ile suçlandığını açıkladı.

Özkan'ın bağlantısı olduğu iddia edilen kişi ya da örgütün ismi verilmese de İsrail medyasında Özkan'ın Hamas'a para yardımı yapmakla suçlandığı yazıldı.

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre ise Özkan'ın avukatı müvekkilinin suçlamaları reddettiğini ve Hamas ile herhangi bir alakasının olmadığını ifade ettiğini belirtti.

Özkan'ın davası İsrail-Türkiye ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme rastladı. Gazze sınırındaki onlarca eylemcinin İsrail askerlerince öldürülmesi üzerine Türkiye mayıs ayında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre için ülkeden ayrılmasını istemişti.

Türk Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu cuma günü Özkan'ın davası hakkında İsrailli yetkililerle iletişim halinde olduklarını belirtmiş ve "İsrail'in bu yanlış politikalarından ve insanlıkla bağdaşmayan acımasızca zulümden vazgeçmesi lazım" demişti.

İsrail medyası ise bir süredir Türkiye'nin Kudüs'teki hayır vakıfları aracılığıyla bölgede etkisini arttırdığına yönelik İsrailli yetkililerin endişelerinin arttığını yazıyordu.

