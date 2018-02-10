Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

Bölgede tansiyonun bir anda fırlamasına yol açan olay, bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Dakikalar sonra bir İsrail F-16'sının düştüğü ve pilotların yaralı olarak kurtulduğu duyuruldu.

İsrail medyası, Suriye tarafından fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çalmasına yol açtığını bildiriyor. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu. Sınırda yaşayan bölge sakinleri, son yarım saatte çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.

Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI



İsrail ordusu bir F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

İsrail'in yaptığı açıklamada, Suriye'de hedef alınan üslerin, İran'ın İsrail içlerine gönderdiği insansız hava araçlarının kalktığı noktalar olduğu bildirildi. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre pilotun durumu iyi.

İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.

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