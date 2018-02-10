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Suriye'de İsrail jeti düşürüldü!

DÜNYA HABERLERİ | 10.02.2018 08:26 | Son Güncelleme

Reuters ve Suriye devlet televizyonunun geçtiği son dakika habere göre, Suriye'de askeri üssü bombalayan İsrail'e ait savaş uçağı Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

Bölgede tansiyonun bir anda fırlamasına yol açan olay, bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Dakikalar sonra bir İsrail F-16'sının düştüğü ve pilotların yaralı olarak kurtulduğu duyuruldu.

İsrail medyası, Suriye tarafından fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çalmasına yol açtığını bildiriyor. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu. Sınırda yaşayan bölge sakinleri, son yarım saatte çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.

Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

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İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

İsrail ordusu bir F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

İsrail'in yaptığı açıklamada, Suriye'de hedef alınan üslerin, İran'ın İsrail içlerine gönderdiği insansız hava araçlarının kalktığı noktalar olduğu bildirildi. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre pilotun durumu iyi.

İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Reuters Son dakika israil İRAN Suriye

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
3. DÜNYA SAVAŞININ AYAK SESLERİ
yanındayız Iran sen cok yasa
e nerde iranlafa geldimi mangalda kül bırakmıyor israil habire mevzilerini vuruyor bir misileme yapmıyacakmı bu dönek iranlılar
israil,asıl oyunu başlatıp iran'ı savaşa çekiyor...
HELAL OLSUN SURIYEYE AMERIKAN UCAGIDA DUSURUN
bence bir an önce esad da destek olmamız lazım katil falan ne derlerse desinler.abd ve pyd bir taraftan kuşatıyor israil bir taraftan bahane arayıp suriyeden toprak almak istiyor.bu oyunu bozmamız lazım bir an önce esad rusya iranla anlaşıp abd pyd ve israil i zayıflatmamız lazım.pyd yi onun için kullanıcaklar suriyeyi parçalamak için sonra sıra bize gelicek o yüzden esad la anlaşıp bunun önüne geçmek ve fırat kalkanı ve zeytin operasyon bölgeler karşılığında esad la bir olalım.bizim için esad tehlikeli değil tehlike olan abd israil pyd.
Ne olmuş düşmüşse, düşecek tabiki, herkes bedel öderken O kuzu kuzu kalmayacak, israil de bir gün beni kurtarın diye yalvaracak. ama bunun için birlik beraberlik şart. iran ben türkiyen in yanındayım desin adam gibi ,baş nasıl tutuşuyorlar. birlikten güç,ayrılıktan dağılma başlar...
Gözden çıkarılan uçağını Suriye topraklarına vurulsun diye sokmuşlardır ki Türkiyenin yaptığı gibi kendimizi korumak için füzeleri durdurmak için Golan tepelerinden inip içeriye kadar ilerleyecekler. Amerikalılar geliyor bu durumu aktarıp Türkiyenin yol haritasını çizecekler.
haydi İran maçan yiyorsa saldır israile
allah müslüman türk ulusunun ve dünya müslümanların yar ve yardımcısı olsun düşmanlara korku salsın güçlü kılsın allah akıllarını karıştırsın ne yapaçaklarını kestiremezsinler bir birilerine düşman olsunlar siyonistlerin beyinleri çalışmasın akılları gitsin kendilerini düşman zannetsin bir birlerine girmeyi nasıp bahtiyar eylesin ancak dünya bunlardan kurtulur yoksa bunların başını ezeçek bir güç şu anda yok dünya ne çekiyorsa bu siyonist dinsizlerden çekiyor allah bunları başımızdan yok etmedikçe dünya düzelmez allah yar ve yardımcımız olsun askerimize güç versin güçlü kılsın amin.
İyi olmuş.
büyük yıkım yaklaşıyor bu sene içinde bütün ülkeler girer
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