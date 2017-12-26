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İsrail'den Filistinliler için 'idam' isteği! Dünya ayağa kalktı!

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 10:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yarın parlamentoda ilk turu oylanacak yasa tasarısı kabul edilirse, Tel Aviv yönetiminin 'terörizm'le suçladığı Filistinliler idam edilecek.

İsrail'den Filistinliler için 'idam' isteği! Dünya ayağa kalktı!

İsrail, Filistinlilere idam cezası getirecek yasa tasarısını çarşamba günü Knesset'te oylamaya sunuyor.

Tasarının en büyük taraftarı, beklendiği gibi aşırı sağcı Savunma Bakanı Avigdor Lieberman. İsrail televizyonuna konuşan Lieberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir" dedi.

Savunma Bakanı, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor" diye konuştu.

Tasarı, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngörüyor.

Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak üç turdan geçmesi gerekiyor.

İdam hükmünün olmadığı İsrail'de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
eceli gelen köpek cami duvarına işermiş
@engin.34 Yahudiler cinayet, Filistinliler ihanet kavimidir yesinler birbirleri...
Ne yapacaksın parayla aldığın İsrail kolasını dökerken İsraillerin ürettiği cep telefonunla videomu çektireceksin?
sn c başkanım. israil içinde aktif bir eylem planı hazırlasak ( Filistine uygulananı bizde onlar için uygulasak, ürünlerini almasak, alışverişlerimizde israil= yahudi menşeli ürünlere ikame olanları kullansak vs. vs) ve yürürlüğe soksak.
KISACA FİLİSTİNLİLERİN KATLİNİ MEŞRULAŞTIRACAK
adamlar sadece dünyayı tiye alıyor sistem yine ayni
Bol bol Gargat ağacı dik israil, yakında ihti,yacın olacak. O günler çok uzak değil Allahın izni ile.
Acil olarak Askeri Müdahale Şart ! Dünyanın ortak hareket etmesi lazım.. Bunlar haddi aştı, ellerinden gelse dünyada kendilerinden başka yaşayanları küle çevirecekler... Azgın ve lanetli kavim !
Bu gibi faşist insanlık dışı tedbirlerle insanlara gözdağı vermek ortaçağ da kaldı, filistinlilerin idamına haklı olarak karşı çıknları meydanlarda idam isteriz diyen,sanıklara yağlı urgan atanların oturup düşünmesi lazım biz ne zaman aklımızı yitirdik diye.tutarlı olmak lazım hergün bir tarafa kıvırmakla ne siyasetçi olunur ne ülke huzura kavuşur.
@hasananbar Tüm Filistinliler yeryüzünden temizlenirse Dünyada terörizm biter. Dünyaya terörist yetiştiren ihanet kavimidir Filistinliler.
Sizin bir planınız varsa Allah'ında bir planı vardır. Şüphesiz Allah plan kuranların en hayırlısıdır. Onun için İtrailin yaptığı bu zülüm kat be kat geri dönecektir.
Araplar ihanet, Yahudiler cinayet kavimidir yesinler birbirlerini.
YAHUDİ nin ARAP tan farkı ne , yok
ehehe çifte standarta bak hüloğğ idam isteriz.... ama sadece bizim istediklerimiz ölsün.. oldu canım bak adamlarda haklı senin bakış açına göre... terörist onlarda... bunlarda.. çelişmeyin olm kendinizle.. ya evet ya hayır.. biz öldürürken evet bizi öldürürken hayır öyle şeymi olur ?? terörist teröristtir..
Hitler haklımıydı acaba ? Yoksa bunlar öç mü alıyor ? Dünyayı Hitlerden kurtarmak için seferber olan Batı ve ABD Rusya neden filistinde yaşananlara göz yumuyor ?
Birileri BM kararı ile müslümanların gazını aldı. Müslümanları istediği yöne sürüklüyor ve bu yön emin olun ki İsrail'in istediği yöndür. BM kararlarını tanımayacaklarını bilen islam liderlerinin derdi gerçekten Filistinlilerin hayatları mı? Öyle değil gibi. Öyle olsa çoktan İsrail'e birkaç islam ülkesi aynı anda savaş açardı...Çok yakınlarda alınan bu kararların kime can simidi olduğuna iyi bakmak gerekir.
Bu israilin alayını yakıp yıkmak lazım bundan sonra türkiyede bu kafir tohumlarını görmek istemiyoruz devlet acilen bütün israillileri sınır dışı yapmalı
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