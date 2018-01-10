HABER

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 17:44 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Yahudi yerleşimlerinin bir hahamının silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, daha çok Filistinli kanı dökülmesini istedi. Ariel, ''Bize ateş ediyorlar, sonra da bizim güçlerimizin onlara saldırdığını iddia ediyorlar. Artık onların da yaralanmasının, ölmesinin zamanı geldi'' dedi.

İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

Yahudi yerleşimlerinin bir hahamının silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, daha çok Filistinli kanı dökülmesini istedi. Ariel, ''Bize ateş ediyorlar, sonra da bizim güçlerimizin onlara saldırdığını iddia ediyorlar. Artık onların da yaralanmasının, ölmesinin zamanı geldi'' dedi.

''FİLİSTİNLİLERİN DE YARALANMASI VE ÖLMESİNİN ZAMANI GELDİ''

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralıkta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması üzerine Filistinliler ilkin protestoya başvururken kutsal topraklar daha da karışıyor. İsrail'in ilhak ettiği Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim birimlerinden birinde salı gecesi haham Raziel Şevach'ın silahlı saldırıda öldürülmesi, İsrail'de infial yarattı. Sputniknews'te yer alan habere göre, cenaze töreninde konuşan Tarım Bakanı Uri Ariel ''Filistinlilerin de yaralanması ve ölmesinin zamanı geldi'' dedi.

Trump'tan Filistin'e tehdit gibi sözler

​'ARTIK SOPAYI KULLANMASINI BEKLİYORUZ'

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'a haham saldırısına iz bırakan şekilde yanıt vermesi çağrısı yapan Tarım Bakanı Uri Ariel, ''Geçmişte Liberman havuç-sopa taktiğinden bahsederdi. Artık Savunma Bakanı'nın sopayı kullanmasını bekliyoruz, hatta bunu çok daha önca yapması gerekirdi'' dedi.

Filistin'den çarpıcı iddia: ABD bu planın peşinde

'EVLERİNDEN SÜRÜLSÜNLER'

Saldırı düzenleyenlerin ailelerin evlerinden sürülmesi, evlerin yok edilmesi talebinde bulunan Ariel ''Savunma Bakanı'nın harekete geçeceğinden eminim. İsrail kamuoyu onun arkasında. Kimse bu terörü kabul edecek değil'' diye devam etti. Hahamın öldürülmesinin ardından Hamas'ın kutlamalar düzenlediği haberlerine atıfla Gazze'de de teröre sert şekilde karşılık verilmesini isteyen Tarım Bakanı, Filistinlileri hedef alarak şunları söyledi:

'BİZİM NASIL ÖZEL SİLAHLARIMIZ VAR Kİ?'

''Gerçeklik şu: Bize ateş ediyorlar, bizim canımızı yakıyorlar, sonra da bizim güçlerimizin onlara saldırdığını iddia ediyorlar. Ama onlardan kimse öldürülmüş, kimse yaralanmış olmuyor. Bizim nasıl özel silahlarımız var ki, ateş ediyoruz ama kimse zarar görmüyor? Artık onların da yaralanmasının, onların da ölmesinin zamanı geldi.''

​Kudüs protestolarında yaklaşık 15 Filistinli öldürüldü, yüzlercesi yaralandı.

İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!
Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Yahudi israil Uri Ariel

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Seda Sayan'dan flaş Demet Akalın açıklaması!

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Doğu Perinçek: Darbe girişiminin bilgisi Saray'a 14 Temmuz’da verildi

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Ufak Tefek Cinayetler'deki çekim hatası dikkatli izleyicilerden kaçmadı

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Suriye'de neler oluyor? Çok konuşulacak 'Türkiye sınırına geliyorlar' iddiası

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

Sıra dışı yolculuk! 60'dan fazla şehre yayıldı

Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

Şok görüntüler! Maaşına zam isteyen öğretmen gözaltına alındı

Son dakika Sofya'da bomba paniği! Havalimanı boşaltıldı

Son dakika Sofya'da bomba paniği! Havalimanı boşaltıldı

ABD'den Avrupa'ya 3 bombardıman uçağı!

ABD'den Avrupa'ya 3 bombardıman uçağı!

Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

Son dakika! Rusya'dan İdlib'le ilgili Türkiye'den kritik istek!

'Uzayda 9 santimetre uzadım' diyen astronottan özür

'Uzayda 9 santimetre uzadım' diyen astronottan özür

Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili kritik açıklama

Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili kritik açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.