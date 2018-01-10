İsrailli bakandan skandal sözler: Daha çok Filistinli öldürmeliyiz

Yahudi yerleşimlerinin bir hahamının silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, daha çok Filistinli kanı dökülmesini istedi. Ariel, ''Bize ateş ediyorlar, sonra da bizim güçlerimizin onlara saldırdığını iddia ediyorlar. Artık onların da yaralanmasının, ölmesinin zamanı geldi'' dedi.

''FİLİSTİNLİLERİN DE YARALANMASI VE ÖLMESİNİN ZAMANI GELDİ''

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralıkta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması üzerine Filistinliler ilkin protestoya başvururken kutsal topraklar daha da karışıyor. İsrail'in ilhak ettiği Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim birimlerinden birinde salı gecesi haham Raziel Şevach'ın silahlı saldırıda öldürülmesi, İsrail'de infial yarattı. Sputniknews'te yer alan habere göre, cenaze töreninde konuşan Tarım Bakanı Uri Ariel ''Filistinlilerin de yaralanması ve ölmesinin zamanı geldi'' dedi.

​'ARTIK SOPAYI KULLANMASINI BEKLİYORUZ'

Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'a haham saldırısına iz bırakan şekilde yanıt vermesi çağrısı yapan Tarım Bakanı Uri Ariel, ''Geçmişte Liberman havuç-sopa taktiğinden bahsederdi. Artık Savunma Bakanı'nın sopayı kullanmasını bekliyoruz, hatta bunu çok daha önca yapması gerekirdi'' dedi.