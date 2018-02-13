HABER

'Kaçak avcıyı' aslanlar yedi, geriye sadece kafası kaldı

13.02.2018 08:15 | Son Güncelleme

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda büyük kedigilleri kaçak olarak avladığı tahmin edilen bir kişi aslanlar tarafından yendi. Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre adamdan geriye yalnızca kafası ve birkaç parça kaldı.

'Kaçak avcıyı' aslanlar yedi, geriye sadece kafası kaldı

Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda büyük kedigilleri kaçak olarak avladığı tahmin edilen bir kişi aslanlar tarafından yendi.

Yerel polisin yaptığı açıklamaya göre adamdan geriye yalnızca kafası ve birkaç parça kaldı.

AFP ajansına konuşan Limpopo Polis Sözcüsü Moatshe Ngoepe, haftasonu adamdan geriye kalanları bulduklarını söyledi ve ekledi:

"Anladığımız kadarıyla adam parkta kaçak avcılık yaparken aslanlar tarafından öldürülmüş.

"Bedeninin tümünü yemişler, neredeyse tümünü. Geriye yalnızca kafası ve birkaç parça kalmış."

Polis henüz adamın kimliğini tespit edebilmiş değil.

Güney Afrika haber sitesi Eyewitness News'e göre adamın öldürüldüğü noktada dolu bir tüfek ve mühimmat bulundu.

Limpopo bölgesinde son yıllarda kaçak aslan avcılığında artış görülüyor.

Aslanların beden parçaları Afrika ve diğer kıtalarda geleneksel "ilaçlar" yapmak için kullanılıyor.

Doğal yaşam derneği Born Free Foundation'a göre aslan kemikleri ve diğer beden parçaları özellikle Güney Doğu Asya'da yoğun talep görüyor. Bu bölgede kaplan kemiği bulamayanlar aslan kemiği kullanmayı tercih ediyor.

Ocak 2017'de de Limpopo'da üç erkek aslan zehirlenmiş, kafaları ve pençeleri kesilmiş bir halde bulunmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Bir 'korku' festivali: Mohaç Buşo şenlikleri

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Çin'in askeri gücünün 'küreselleşmesi'

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Başbakan Yıldırım Berlin'de Merkel'le Görüşecek

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Erdoğan: Afrin neyse Kıbrıs'taki haklarımız da odur

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.