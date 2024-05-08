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  4. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddialarına yalanlama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddialarına yalanlama

08.05.2024 00:54
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, hastanede 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden 7/24 uzman hekim poliklinik iddialarına yalanlama

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi internet sitesi üzerinden yayımladığı basın açıklamasında, 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde Asistan Hekimlerin rutin ve ayda 8’i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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