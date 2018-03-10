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Kulaklarına giren karıncalar gözlerinden çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Hindistan'da 11 yaşındaki bir çocuğun yaşadıkları şaşkına çevirdi. Çocuğun gözlerinden karıncaların çıkması üzerine şaşkına dönen ailesi, kızı hastaneye götürdü. Gözden çıkan karıncaların kulaktan girdiğini öğrendi.

Hindistan'da 11 yaşındaki bir kız öğrencinin gözlerinden karıncalar çıkmaya başlayınca, ailesi ilk olarak olanlara bir anlam veremedi, daha sonra ise çocuğu hastaneye götürdü.

Uyuduğu esnada küçük kızın kulaklarına girdiği tahmin edilen karıncaları temizleyen doktorlar dahi olay hakkında 'bildiklerinin sınırlı' olduğu söyledi.

AİLESİ ÖNEMSEMEDİ

Hindistan, Belthangady'deki Nellingeri köyünde yaşayan Ashvini isimli çocuğun ailesi başta durumu önemsemese de karıncaların çıkmaya devam ettiğini görünce hastaneye başvurdu. Doktorların tespit ettiğine göre karıncalar çocuğun kulağından içeri girmişti.

GÜNDE 5-6 TANE ÇIKIYOR

Çeşitli ilaçlar yazılarak evine gönderilen Ashwini'nin gözlerinden günlük olarak 5-6 karıncanın çıkmaya devam ettiği, son 10 günde 60 kadar ölü karıncanın gözlerinden çıktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Karınca hastane

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Alla Alla ilginç kulaklarına karınca nasıl girmiş ki çcouğun beyler yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü. mk hepsini tutturmuş bakın adı Molvin Paydin. Mükemmel tahminler veriyor dediğim gibi aratıp bakın yutubda Molvin Paydin diye
karınca fözlerine girerken çocuk me yapıyor muş ki Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
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