Kulaklarına giren karıncalar gözlerinden çıktı!

Hindistan'da 11 yaşındaki bir kız öğrencinin gözlerinden karıncalar çıkmaya başlayınca, ailesi ilk olarak olanlara bir anlam veremedi, daha sonra ise çocuğu hastaneye götürdü.

Uyuduğu esnada küçük kızın kulaklarına girdiği tahmin edilen karıncaları temizleyen doktorlar dahi olay hakkında 'bildiklerinin sınırlı' olduğu söyledi.

AİLESİ ÖNEMSEMEDİ



Hindistan, Belthangady'deki Nellingeri köyünde yaşayan Ashvini isimli çocuğun ailesi başta durumu önemsemese de karıncaların çıkmaya devam ettiğini görünce hastaneye başvurdu. Doktorların tespit ettiğine göre karıncalar çocuğun kulağından içeri girmişti.

GÜNDE 5-6 TANE ÇIKIYOR



Çeşitli ilaçlar yazılarak evine gönderilen Ashwini'nin gözlerinden günlük olarak 5-6 karıncanın çıkmaya devam ettiği, son 10 günde 60 kadar ölü karıncanın gözlerinden çıktığı belirtildi.