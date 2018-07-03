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Kuzey Kore Lideri Kim, kötü kağıttan şikayetçi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kimyasal elyaf fabrikası ziyareti sırasında, ülkede üretilen kağıdın kötü kalitede olduğunu belirtti.

Kuzey Kore Lideri Kim, kötü kağıttan şikayetçi

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Kore Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre Kim, fabrikada kamıştan üretilen kağıdı gördükten sonra, "Böyle kötü değil" dedi.

Ancak daha sonra, fabrika çalışanlarının üretim sürecini modernize etmek için yeterince çaba sarf etmediğini söyledi.

Fabrika çalışanlarının büyük bir titizlikle hazırlık yapması ve işe koyulması emrini veren Kim Jong-un, "Partinin önceliği olan gelecek nesilleri yetiştirme işinde çözüme kavuşturulamayan sorunlardan biri, ders kitaplarının ve defterlerinin üretimi için kağıdın eksik olması" dedi.

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Kuzey Kore Kim Jong Un kağıt şikayet elyaf fabrika ziyaret

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