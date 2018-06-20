Matematikçi talihli lotonun formülünü 'çözdü' 7 kez ikramiye kazandı

Adının açıklanmasını istemeyen adam, Cumartesi günkü çekilişte, altı sayıyı da bilerek 4 milyon Avustralya doları tutarındaki büyük ikramiyeyi dokuz kişiyle paylaştı.
Avustralya'da yayımlanan Northern Star gazetesinin haberine göre loto talihlisi, "Yıllar önce bazı numaraların diğerlerinden daha sık çıktığını duymuştum. Oynacağım numaralar için bilgisayarda bir tablo geliştirdim" dedi, formülü hakkında başka bilgi vermedi.
'ÇİM BİÇME MAKİNESİ ALACAĞIM'
Daha önceki görece küçük ikramiyelerle lotodan şimdiye kadar toplam 421.753 Avustralya doları (yaklaşık 310 bin ABD doları) kazanan adam, bu parayla evinin kalan borcunu ödeyeceğini ve bir çim biçme makinesi alacağını belirterek "Belki bir araba da alırım ve yeni hobiler bulurum" diye konuştu.
Mayıs'ta da Melbournelü bir kadın "özel" numaralarını oynayarak birini evlilik yıldönümü hediyesi olarak kocasına aldığı iki biletle lotodan 9.6 milyon Avustralya doları kazanmıştı.
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