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Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

Youtube'da kulak, burun ve boğaz uzmanı doktor Neel Raithatha paylaştığı son video midesi hassas olanlar için çok da uygun olmayan cinsten.

Zira videoya bir adamın kulağından tam 22 adet duyma aparatının ucuna takılan kulaklığın çıkarılma anları görülüyor.

Raithatha adamın kulağının tamamen tıkandığını ve büyük bir ağrı çektiği şikayetiyle geldiğini belirtti.

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Adam kulağını aparat kabı olarak kullanmış.
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