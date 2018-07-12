Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

Zira videoya bir adamın kulağından tam 22 adet duyma aparatının ucuna takılan kulaklığın çıkarılma anları görülüyor.
Raithatha adamın kulağının tamamen tıkandığını ve büyük bir ağrı çektiği şikayetiyle geldiğini belirtti.
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