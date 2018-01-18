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Moskova'da kritik Afrin zirvesi!

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 17:36 | Son Güncelleme 6 dakika önce

Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova'daki görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

Moskova'da kritik Afrin zirvesi!

TSK'dan yapılan açıklamada "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir" denildi.

İBRAHİM KALIN'A DA SORULMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'a da bugün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova’ya yaptıkları ziyaret soruldu. Kalın, "Dün yapılan MGK’da sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sayın Genelkurmay Başkanımız ve MİT Müsteşarımız bugün Moskova’ya gitmişlerdir. Ve şu anda görüşmelerini yapıyorlar. Sadece Afrin konusu değil Suriye sahasında yaşanan bütün hareketliliği ve gelişmeleri değerlendirmek üzere Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerini yapıyorlar" dedi.

Bildiğiniz gibi Afrin’de yaşanan gelişmeler var. Afrin tarafından Türkiye’ye dönük atışlar, tacizler ve saldırılar var" diyen İbrahim Kalın, "Bütün bunları önlemek için sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’nin sınır güvenliğini ileri bir noktada sağlamak amacıyla Afrin ile ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Bunu yaparken Astana sürecinde yer alan paydaşlarımıza bunların istişarelerini yaparız. Kendilerinin bugün yapacağı görüşmeler neticesinde tabloyu daha net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Moskova TSK Afrin tusya

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