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Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 22:11 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hindistan’ın Rajastan eyaletinde, normal süreden tam 12 hafta önce dünyaya gelen Manuşi adlı bebek hayata tutunmayı başardı ve 6 ay kaldığı hastaneden ayrılarak sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

5 aylıkken dünyaya gelen ve doğduğunda sadece 22 santimetre olan Hindistan’ın mucize bebeği Manuşi artık büyüdü, gelişti ve hayattaki ilk mücadelesini oldukça erken kazandı.

Dünyanın en küçük doğan bebeklerinden biri olan Manuşi, ilk doğduğunda nefes alamıyordu. 40 gram, neredeyse mini bir çikolata barı ağırlığında doğan parmak kız, artık büyüdü, serpildi ve ailesiyle birlikte eve gitmeyi başardı.

İlk doğdunda, bir ayağı ayak baş parmağı büyüklüğünde olan Manuşi’nin organlarının büyük bir kısmı gelişmemişti. Asya’nın bu kadar erken doğarak hayatta kalan en küçük bebeği olan Manuşi, 6 ayın ardından küvezde yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.

Şu anda 2.3 kilogram ağırlığında olan ve yaşıtlarına göre daha zayıf olduğu gözlenen Manuşi, gayet sağlıklı bir bebek. İlk doğduğunda yüzde 50 yaşama şansı verilen mucize kız için doktorlar, beyin gelişiminin eksik olmasından endişe ediyordu. Ancak korkulan olmadı. Doktorlar, Manuşi’nin sağlıklı bir bebek olduğunu ve zekasında bir gerilik olmadığını belirtiyor.

Öte yandan, hastane yetkilileri, ‘kızların dayanıklılığını desteklemek’ adına Manuşi’nin 6 aylık hastane masraflarını karşıladıklarını bildirdi.

500 gram doğan parmak bebek, yaşama tutundu
Parmak bebeğin yaşam savaşı
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Anahtar Kelimeler:
bebek Hindistan Rajastan Manuşi parmak kız

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah bağışlasın ..
her şey Allah’ın elindedir
benim torunumda 4,5 aylık ve 470 gram doğdu 6 ay küvözde kaldı.yaşıtlarına göre farklılık var ancak doktorlar zamanla bu handikabın kapanacağını söylediler.çok farklı ve tatlılar .ALLAHıma çok şükür.
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