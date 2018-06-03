Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

Robert Crosland adlı öğretmenin suçlu bulunması halinde 6 ay hapis ve 5 bin dolar cezaya çarptırılabileceği belirtiliyor.
7 Mart'ta yaşandığı belirtilen olayın ardından, zararlı bir tür kabul edilen kaplumbağa uyutuldu.
Atılması için 190 bin imza
Ailelerin şikâyetiyle duyulan olaydan sonra, okulda sevilen bir öğretmen olan Crosland'in görevden alınması için internette başlatılan imza kampanyasına 190 bin kişi destek verdi.
Hayvan hakları örgütü PETA, Crossland'ın öğrencilerin yanına yaklaştırılmaması çağrısında bulundu.
"Crossland'i Destekliyoruz" adlı karşı bir kampanyaya ise 3700 kişi destek verdi ve Crosland, "bilimi yeni yöntemlerle öğreten ve işini seven bir öğretmen" olarak tanımlandı.
Bu görüştekiler, köpek yavrusunun zaten ölmek üzere olduğunu ve Crosland'in doğru şeyi yaptığını savunuyor.
Olayın dersten sonra az sayıda öğrencinin önünde meydana geldiği ve bunun okul faaliyetlerinin bir parçası olmadığı belirtildi.
Crosland'in daha önce de sınıfa yılan kaplumbağa ve başka hayvanlar getirdiği söyleniyor.
Ağırlığı 10 kiloya kadar çıkabilen bu kaplumbağalar, böcek, balık kurbağa, yılan, kuş küçük memeliler ve diğer kaplumbağalarla besleniyor.
Güçlü çeneleri ve keskin dişleri olan bu hayvanlar, avlarını suyun altına çekerek boğuyor ya da kafalarını koparıyor.
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