HABER

Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 12:44 | Son Güncelleme 1 saat önce

Katar'ı yöneten El Sani ailesinden bir şeyhin alıkonulduğuna dair haberlerin ardından, bu kez Abu Dabi yönetimi komşusuna ait savaş uçaklarının bir uçağın önünü kestiğini duyurdu.

Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

Körfez ülkeleri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yeni bir kriz patladı.

Aralarında yedi ayı aşkın süredir diplomatik ilişki bulunmayan iki ülkeyi karşı karşıya getiren ilk gelişme, El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali El Sani'nin ortaya çıkan görüntüleri oldu. Şeyh Sani, video kaydında ara bulucu olarak geldiği Abu Dabi'de esir tutulduğunu söylüyordu.

Görüntülerdeki açıklamaları reddeden BAE ise, öğle saatlerinde ortalığı karıştıracak haberi duyurdu. BAE'ye göre, Katar'a ait savaş uçakları bir yolcu uçağının önünü kesti.

Katar ile BAE arasında yeni kriz! Gerilim çok yüksek

Körfez ülkeleri ve Katar arasında 5 Haziran2017'de patlayan kriz, halen çözülebilmiş değil. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın ambargo uyguladığı Katar'a Türkiye'ye yoğun şekilde destek veriyor.

Şeyh Abdullah, Ağustos 2017'de Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Abu Dabi El Sani

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

İşte son anket! Erdoğan'a kötü haber

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Meteoroloji’nin tahminleri şaştı! Hava durumu birkaç gün sonra…

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Gül'ün fotoğrafı nasıl indirildi?

Ural Aküzüm'den Arda Turan'a gönderme

Ural Aküzüm'den Arda Turan'a gönderme

Okuyucu Yorumları 5 yorum
b.a.e. amerkan köpegi soysuzlar..katarı destekliyoruz..
@asiye_imparator_1958 teyo babanız öyle dediği içindir
ASLINDA TÜM İSLAM ÜLKELERİ BİRBİRİNE SAVAŞ İLAN EDİP..BİRBİRLERİNİ TOPTAN YOK EDİP HUZURA KAVUŞMALIDIRLAR...
Ne arabın yüzü ne de şamın şekeri demiş atalarımız.
birbirinizi yiyin geri zekalı pis araplar.
Diğer Haberler
Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük

Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Yaşam koşulları öyle zor ki! Kafalarında tencere ile uyuyorlar!

Yaşam koşulları öyle zor ki! Kafalarında tencere ile uyuyorlar!

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

Afrin operasyonundan korkan YPG'li teröristlerde panik!

Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.