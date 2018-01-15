Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi

Körfez ülkeleri Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yeni bir kriz patladı.
Aralarında yedi ayı aşkın süredir diplomatik ilişki bulunmayan iki ülkeyi karşı karşıya getiren ilk gelişme, El Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali El Sani'nin ortaya çıkan görüntüleri oldu. Şeyh Sani, video kaydında ara bulucu olarak geldiği Abu Dabi'de esir tutulduğunu söylüyordu.
Görüntülerdeki açıklamaları reddeden BAE ise, öğle saatlerinde ortalığı karıştıracak haberi duyurdu. BAE'ye göre, Katar'a ait savaş uçakları bir yolcu uçağının önünü kesti.
Körfez ülkeleri ve Katar arasında 5 Haziran2017'de patlayan kriz, halen çözülebilmiş değil. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın ambargo uyguladığı Katar'a Türkiye'ye yoğun şekilde destek veriyor.
Şeyh Abdullah, Ağustos 2017'de Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hac krizinde ara bulucu rolüyle gündeme gelmişti.
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