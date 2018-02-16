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Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 01:12 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Suriye’nin doğusunda ABD destekli PYD/PKK’nın paravanı "SDG"den ayrılarak Afrin’e geçen örgüt mensuplarının, yanlarında ABD tarafından verilen silahları da götürüp götürmediğini ilişkin soruyu, "Buna dair bir kanıt görmediklerini" belirterek geçiştirdi.

Pentagon'dan terör örgütüne verilen silahlarla ilgili yeni açıklama

Pentagon'dan daha önce, DEAŞ karşıtı operasyondan ayrılıp Afrin’e PYD/PKK’ya yardım etmek üzere giden örgüt mensuplarının ABD desteğini kaybedeceği açıklanmıştı. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Avrupa seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı PYD/PKK'lı teröristlerin ABD destekli grupların kontrolündeki bölgelerden Afrin’e geçtiğini belirtmişti.

"GEREKLİ ADIMLARI ATARIZ"

Pahon, AA muhabirinin bu iki açıklamayı hatırlatarak, “Afrin’e geçen örgüt mensuplarının ABD tarafından sağlanan silahları da beraberlerinde götürmediğini nasıl teyit ediyorsunuz?" sorusuna, bölgedeki özel kuvvetlerin verilen silahları takip ettiğini savunarak, "Bunu izliyoruz. Türkiye için onları 'verilen silahları' takip ediyoruz. Buna dair bir kanıt bulursak gerekli adımları atarız." dedi.

"ABD silahlarının Afrin’e geçtiğini görmediniz mi?" sorusuna da Pahon, "Hayır, henüz görmedik." yanıtını verdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun açıklamasında ise "ABD tarafından sağlanmış silahların Orta Fırat Vadisi'nden kuzey Suriye’ye geçtiğini teyit edemeyiz." ifadesine yer verildi.

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ABD Pentagon silah Terör örgütü

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
5 temmuzda tweterda organize olup markete makarna atm ye para kuyruğuna girenler NATO’nun sçmasıyla darbeye kurmaca diyor karşısında medyayı milleti orduyu konturol edemeyen pasif bir cumhur Başkanı YokTürkiye’yi NATO’nun çizgisine getirmek için gezi 17 25 aralık en son 15 temmuzda sçan NATO şuanda sancılarını yaşıyor yapa bildikleri tek şey Türk milletinin değerleriyle barışık olmayan ne kadar gayri milli batının çizgisinde marjinal grup varda muhalefete topluyorlar 100 yıllık projeleri çöpe gitti Türkiye çayır çayır vuruyor ses Az eğitimli partizan chp sen geliyor
akp nin oy oranı %50 şu yoruma verilen negatif oy %99 birde diyorlar akp trolleri yazıyor chp nin trolleri yok hadi canım hadi canım
öldürdüklerimizin cesetlerini neden geri veriyoruz ? türkiyede sokaklarda yaşayan birsürü sokak hayvanı var, onlara versekya. dirileri işe yaramaz ölüleri işe yarasın.
oldu
ya bende bu abd yi akıllı sanırdım bu atıkları yalanları 5 yaşındaki çocuklar bile inanmaz.
ABD demek istiyorki kardeşim güç bende diyor istediğimi vururum istediğimi tehdit ederim yani ortadoğuyu ben bu şekilde şekillendirecem haritalarını çizecem diyor farzedinki terör örgütlerine hizmet ediyorum yalan dolan a tıyorum ama beni böyle söyletmeye bırakan sizlersiniz... sizde anlayın artık diyor......
Güçlüysen istedigin kadar yalan söyleyebilirsin
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