Pilot yolcuların üzerine soğuk hava püskürttü

Air Asia Havayolu şirketi pilotu uçaktan yolcuları indirmek için değişik bir yönteme başvurdu.
Hindistan'da Kalküta-Bagdogra iç hat seferinde 4.5 saat rötar olunca pilot yolculardan uçağı terketmelerini istedi. Ancak aşırı yağmur nedeniyle yolcular uçaktan inmeyi reddetti.
Bunun üzerine klimayı sonuna kadar açan pilot, üzerlerine soğuk hava püskürterek yolcuları uçağı terketmeye zorladı. Yoğunlaşan hava uçağın içinde sanki yangın varmış gibi yoğun sis oluşmasına neden oldu.
Görgü tanıkları olay sırasında çocukların ağladığını ve bazı yolcuların kustuğunu bildirirken Air Asia Havayolu şirketi sözcüsü olayın ardından yaptığı açıklamada klimanın yoğun şekilde yolcuların üzerine soğuk hava üflemesinin bir tehlike oluşturmadığını öne sürdü.
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