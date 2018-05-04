PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız

TSK ve Özgür Suriye Ordusu askerlerinin ortak ortak düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile PKK/YPG'li teröristlerden temizlenen Afrin'de huzur ve güvenin tam olarak sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Mehmetçik ve ÖSO askerleri, ilçe ve bağlı beldelerde mayın arama-temizleme faaliyetlerini sürdürüyor.

"SİVİL-ASKER AYIRMADAN VURACAKLARINI AÇIKLADILAR"

PKK'lı teröristler ise, çatışmaya bile girmeden kaybettikleri Afrin'de terör eylemlerine devam edecekleri tehdidinde bulundu. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan teröristler "ÖSO üyelerinin aileleri de dahil olmak üzere ile Türkiye bağlantılı herkesin, sivil ya da asker ayırt edilmeksizin hedef alanacağını" duyurdu.

MESAJI KISA SÜREDE SİLDİLER

ABD ve Fransa'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerde faaliyet gösteren teröristlerin açıkça sivilleri hedef alacağını açıklaması, sosyal medyadaki batılı takipçileri tarafından tepki çekti.

Tepkiler nedeniyle, teröristler mesajı kısa sürede sildi.



