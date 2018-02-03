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PYD/PKK yandaşları Almanya'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı

DÜNYA HABERLERİ | 03.02.2018 09:01 | Son Güncelleme

Almanya'nın Salzgitter-Lebenstedt şehrinde dün gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı.

PYD/PKK yandaşları Almanya'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı

Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf Bülent Demir (42) AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti.

Demir, “600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.” ifadelerini kullandı.Olay sonrası polis soruşturma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
terörist saldırı Almanya PKK PYD

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
benim anlamadıgım bu kadar erkeksiniz gelin vatan dediginiz yeri savunun...orda burda araba taşlayarak kalleşçe askere saldırarak ancak böyle asalak gibi abd gibi ülkelerin yalaklıgını yaparasınız...sizde bu akıl olduktan sora abd gibiler size daha çoook semer vurur...
inseydin arabadan
DEMOKRASİ ÜLKESİ ALMANYA BU DAĞ KAÇKINLARI İNSANLARA SALDIRIYOR NE YAPCAKSINIZ BAKALIM AMA TERÖRİST OLDUKLARI İÇİN MÜKAFAT VERİRSİN SEN BU HAİNLERE NASILSA TASMALARI SENDE GÖNDER BUNLARI AFRİNE KOBANİYE SONRA PİŞMAN OLACAKSINIZ
teröristlerden ne beklersiniz. onlar çocuk var mı yok mu önemli değildir onlar için.
İbrahimi abisi disarda kamerayı açmış hazır bekliyor demekki kurguymus
korkak kahpeler.Dağa gelin madem savaşalım yiyormu ?
Kansız vatansız hain asalaklar..
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