PYD/PKK yandaşları Almanya'da bir Türk vatandaşının aracına saldırdı

Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf Bülent Demir (42) AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti.
Demir, “600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.” ifadelerini kullandı.Olay sonrası polis soruşturma başlattı. (AA)
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