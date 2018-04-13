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Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Reza Zarrab davası olarak başlayıp, Halk Bank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ceza aldığı davada hakimin "Yaptırımları delme planında kimler maddi çıkar sağladı?" sorusunu cevaplayan savcılık, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler gibi eski bakanların da olduğu bir isim listesi sıraladı.

Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Yargıç Richard Berman'ın 'Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin maddi çıkar sağladığı' sorusunu yanıtladı. Başsavcılık, mahkemeye sunduğu yanıtta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlar olarak gösterilen konularda maddi çıkar sağladığı iddia edilen kişi ve kurumların adlarını mahkemeye sundu.

LİSTEDE ESKİ BAKANLAR DA VAR

Başsavcılığa göre; Halk Bankası, Reza Zarrab, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu, Barış Güler ile İranlı bazı kişi ve kurumlar maddi çıkar sağladı.

Başsavcılık, Berman'a sunduğu belgede, jüri tarafından suçlu bulunan Hakan Atilla'nın işlediği suçların sabit olduğunu savundu.

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ MEKTUBU MAHKEME BELGELERİNE GİRDİ

Hakan Atilla'nın avukatları da Yargıç Richard Berman'ın sorularına verdiği yanıtta, Atilla'nın kariyeri boyunca ABD'ye 11 kez geldiğini ifade etti. Savunma, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin Hakan Atilla için, ABD Dışişleri Bakanlığı'na yolladığı mektubun kopyasını da mahkemeye sundu. Mektupta, Türk yetkililerin, Atilla'nın JFK Havalimanı'nda gözaltına alındığını medyadan öğrendikleri, ABD makamlarından açıklama istedikleri belirtildi. Türk yetkililer, devlet memuru olan Hakan Atilla'nın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Savunma, yaptırımların delindiğine dair suçlamada kurumların sorumlu tutulduğunu ve ceza verildiğine değinerek, kişilerin bu suçlardan sorumlu tutulmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD dava reza zarrab hakan atilla Zafer Çağlayan Egemen Bağış Muammer Güler

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
devletin malı deniz yemeyen keriz den yola çıkmış haram zadeler
Bu bakanların da üstü yok mu?2002 den sonra bakanların hiç söz sahibi olmadı ki.işte en son MEB.tüm türkiyenin önunde zılgıtı yedi.
yinede utanmayız ar damarımızı ne patlamış
Inşallah IYI gelecek hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainler ıhanet ve hırsızlıktan yargilacak.. çaldıkları "kelle" dediği aziz şehit aileleri ve gazilere dağıtılacak.. Türkiye IYI Olacak. Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Inşallah IYI gelecek hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainler ıhanet ve hırsızlıktan yargilacak.. çaldıkları "kelle" dediği aziz şehit aileleri ve gazilere dağıtılacak.. Türkiye IYI Olacak. Ne Mutlu Türküm Diyene!.....
Emekli öğretmem eniste 15 milyon dolari nerden biriktirip MAN adasina tranfer etti odami çürük bilo gibi harcliklarini biriktirdi?? Ne guzel dunya harclikla gemicik emekli maasi ile 15 milyon dolar bunlar daha devede kulak...
Hayırseveriş adamı rezanin altina yatip milyon dolarlari goturenler hesap versin caldiklari sehit aileleri ve gazilere dagitilsin
Listede eksiklik var gibi yeniden gözden geçirilmeli
Bu da şimdi chp ile iyi partinin suçudur! değil mi? Nerse koyunlarımız?
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