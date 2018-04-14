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Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 05:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya, ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurmuştu. Trump'ın operasyon açıklamasından sonra Rusya'dan jet bir açıklama geldi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, bu gece yapılan hava operasyonunu kast ederek 'Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak' dedi.

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

RUSYA DIŞİŞLERİ: SALDIRILAR, SURİYE'NİN BARIŞÇIL BİR GELECEK ŞANSI ELDE ETTİĞİNDE GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ: SURİYE'YE SALDIRI SONUÇSUZ KALMAYACAK

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İKİNCİ BİR ADOLF HİTLER'DİR"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu. ​

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

TRUMP'TAN RUSYA VE İRAN'A MESAJ

Trump açıklamasında Rusya ve İran'ı hedef alarak, "Hangi ülke kadınları ve erkekleri öldüren bir rejimle özdeşleşmek ister. Putin ve hükümeti Suriye'nin kimyasal silahlarını imha edeceklerini söylemişlerdi ama bunu gerçekleştirmediler." ifadelerini kullandı.

ŞAM'DA SİRENLER ACİL KODUYLA ÇALDI

şam

ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başlamasından sonra Şam’da siren sesleri duyuldu. Sirenler acil koduyla çaldı, saldırı alarmı verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini açıklamasından sonra ABD ile Fransa ve İngiltere Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladı. Şam ve Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayına bakan Qasioun Dağı’nın bombardıman esnasındaki o anı fotoğraf karesine yansıdı. Saldırı esnasında Şam’da acil koduyla siren sesleri duyulmaya başladı.

Ayrıntılar gelecek...

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdimABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye ABD Trump suriye savaşı

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