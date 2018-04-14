Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

RUSYA DIŞİŞLERİ: SALDIRILAR, SURİYE'NİN BARIŞÇIL BİR GELECEK ŞANSI ELDE ETTİĞİNDE GELDİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ: SURİYE'YE SALDIRI SONUÇSUZ KALMAYACAK



Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.