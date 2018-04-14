Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
RUSYA DIŞİŞLERİ: SALDIRILAR, SURİYE'NİN BARIŞÇIL BİR GELECEK ŞANSI ELDE ETTİĞİNDE GELDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.
RUSYA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ: SURİYE'YE SALDIRI SONUÇSUZ KALMAYACAK
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
"TRUMP İKİNCİ BİR ADOLF HİTLER'DİR"
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.
Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.
TRUMP'TAN RUSYA VE İRAN'A MESAJ
Trump açıklamasında Rusya ve İran'ı hedef alarak, "Hangi ülke kadınları ve erkekleri öldüren bir rejimle özdeşleşmek ister. Putin ve hükümeti Suriye'nin kimyasal silahlarını imha edeceklerini söylemişlerdi ama bunu gerçekleştirmediler." ifadelerini kullandı.
ŞAM'DA SİRENLER ACİL KODUYLA ÇALDI
ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başlamasından sonra Şam’da siren sesleri duyuldu. Sirenler acil koduyla çaldı, saldırı alarmı verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini açıklamasından sonra ABD ile Fransa ve İngiltere Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladı. Şam ve Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayına bakan Qasioun Dağı’nın bombardıman esnasındaki o anı fotoğraf karesine yansıdı. Saldırı esnasında Şam’da acil koduyla siren sesleri duyulmaya başladı.
Ayrıntılar gelecek...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
ABD'den Suriye açıklaması: Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığının kanıtına sahibiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz alışveriş molası! İşte listesindekiler
Reza Zarrab ve Hakan Atilla davasında, savcı suçlanan Türk politikacıların listesini açıkladı
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum